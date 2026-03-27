Westcol revela cuánto gana por stream y desata sorpresa por la cifra

El streamer colombiano Westcol volvió a ser tendencia en redes sociales luego de revelar cuánto dinero puede generar con sus transmisiones en vivo.

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Sus declaraciones han despertado sorpresa entre seguidores y han puesto en evidencia el alcance económico del streaming en la actualidad.

¿Cuánto gana Westcol por un stream?

Luis Villa, nombre real del creador de contenido, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en América Latina, especialmente en plataformas como Kick.

El propio streamer ha hablado abiertamente sobre sus ingresos, asegurando que en un mes de trabajo constante puede generar cifras que superan los mil millones de pesos colombianos.

Según explicó, cada hora de transmisión puede dejarle entre 3.000 y 4.000 dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 12 y 16 millones de pesos.

Teniendo en cuenta que suele realizar cerca de 80 horas de contenido en vivo al mes, sus ganancias pueden oscilar entre 240.000 y 320.000 dólares mensuales.

Estos ingresos provienen de diferentes fuentes, como suscripciones de seguidores, donaciones en tiempo real, acuerdos publicitarios, colaboraciones con marcas y eventos especiales dentro de sus transmisiones.

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La millonaria cifra que gana Westcol por stream sorprende a sus seguidores (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Qué impacto tienen sus transmisiones en redes?

El crecimiento de Westcol no solo se refleja en sus ingresos, sino también en el alcance de sus contenidos, que lo posicionan como uno de los creadores más vistos en Colombia.

Uno de los ejemplos más comentados fue una transmisión especial realizada desde la Casa de Nariño, la cual logró reunir cerca de 1,3 millones de visualizaciones.

Parte de su éxito también radica en la dinámica de sus streams, donde constantemente invita a figuras reconocidas. En diferentes momentos ha compartido transmisiones con artistas como Blessd y Kris R, generando conversaciones que rápidamente se vuelven virales.

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Asimismo, uno de los encuentros más destacados fue el que realizó con Arcángel, considerado uno de los streams más vistos por el nivel de audiencia que alcanzó. También ha tenido espacios con Aída Victoria Merlano, cuyas participaciones han logrado un alto número de visualizaciones.

A esto se suma la creación de eventos propios como Stream Fighters, un formato en el que diferentes celebridades colombianas se suben a un ring de boxeo para enfrentarse entre sí, generando expectativa y alto engagement entre los seguidores.

Este tipo de contenido ha consolidado a Westcol como una de las figuras más influyentes del streaming en la región.