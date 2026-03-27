Silvy Araujo vivió angustiante susto en su embarazo: pensó que su bebé se adelantaría

La creadora de contenido Silvy Araujo continúa compartiendo con sus seguidores cada etapa de su embarazo.

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En medio de este proceso, la empresaria vivió un momento de angustia que decidió contar en sus redes sociales, luego de experimentar un dolor inesperado durante la noche.

Silvy Araujo revela susto en su embarazo tras dolor en la madrugada (Foto freepik)

¿Cuál fue el susto que vivió Silvy Araujo?

A través de sus historias, Silvy relató que, aunque está viviendo esta etapa con felicidad, también ha sido un proceso lleno de descubrimientos físicos y emocionales.

Explicó que sus rutinas han cambiado, incluyendo sus horarios de sueño, ya que suele acostarse más tarde y despertarse en la madrugada por diferentes sensaciones propias del embarazo.

En una de esas noches, alrededor de la una de la mañana, se despertó debido a un dolor que le generó preocupación inmediata. Según contó, se trataba de una molestia extraña, con sensación de punzadas, que la hizo pensar en un primer momento que podría estar entrando en trabajo de parto.

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Aunque aclaró que el dolor no era extremadamente intenso, sí resultaba lo suficientemente inusual como para generarle dudas sobre si se trataba de algo normal dentro de su estado.

Silvy Araujo contó el susto que vivió en su embarazo tras inesperado dolor (Foto freepik)

¿Qué tenía Silvy Araujo?

Ante la incertidumbre y al no tener claro si debía alarmarse, Silvy explicó que normalmente consulta este tipo de situaciones con su ginecóloga. Sin embargo, al tratarse de la madrugada, optó por buscar una respuesta inmediata y decidió apoyarse en Chat GPT para entender lo que estaba ocurriendo.

La creadora de contenido contó, entre risas, que el embarazo ha traído consigo múltiples cambios en su cuerpo, especialmente en su sistema digestivo, debido a la reorganización de los órganos para dar espacio al bebé. Esto, según explicó, puede generar molestias poco habituales.

Además, relató que en medio del episodio sintió a su hija moverse con fuerza, lo que le dio cierta tranquilidad al percibir que todo parecía estar bien. Con el paso de los minutos, y tras caminar un poco y cambiar de posición, el dolor comenzó a desaparecer.

Posteriormente, Silvy concluyó que lo más probable era que se tratara de un gas atrapado, una situación común durante el embarazo. Con el malestar ya controlado, logró volver a dormir.

La influenciadora también reconoció que, aunque ahora puede contar la experiencia con más calma, en el momento sintió miedo, ya que durante el embarazo ha vivido varios episodios que la hacen cuestionarse si lo que siente es normal o si se trata de señales de que el parto podría adelantarse.