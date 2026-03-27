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¡Luto en la música! Falleció icónico cantante detrás de grandes clásicos: ¿quién es?

Un icónico músico del soft rock falleció a los 87 años tras varios problemas de salud cardíacos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Luto en la música: fallece reconocido cantante de éxitos de los 70
Luto en la música: fallece reconocido cantante de éxitos de los 70 (foto freepik)

El mundo de la música está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un destacado cantante y compositor que marcó una generación con sus éxitos en las décadas de los 70.

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Su legado permanece en la memoria de millones de seguidores que crecieron con sus canciones.

¿Quién es el reconocido músico que falleció?

Se trata de Darrell Crofts, conocido artísticamente como “DashCrofts, quien alcanzó la fama como parte del dúo Seals & Crofts. El artista tenía 87 años.

Crofts fue una de las voces detrás de algunos de los temas más emblemáticos del soft rock de los años 70, como “Summer Breeze”, “Diamond Girl” y “Get Closer”, canciones que lograron posicionarse en los primeros lugares de popularidad y consolidaron su carrera junto a su amigo de infancia Jim Seals.

Ambos artistas, originarios de Texas, compartieron una larga trayectoria que comenzó desde su juventud, cuando tocaban juntos en diferentes agrupaciones antes de consolidarse como dúo a finales de los años 60.

Su estilo, caracterizado por la mezcla de pop, country, folk y jazz, los convirtió en referentes del llamado “easy listening”, junto a otras bandas de la época.

Darrell “Dash” Crofts, músico de Seals & Crofts, murió a los 87 años
Darrell “Dash” Crofts, músico de Seals & Crofts, murió a los 87 años (foto freepik)

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¿Cuál fue la causa de muerte?

De acuerdo con información entregada por su familia, Darrell Crofts falleció el miércoles en un hospital en Austin, Texas, a causa de una insuficiencia cardíaca.

Su hija, Lua Crofts, reveló que el músico había enfrentado problemas del corazón durante varios años y que había estado hospitalizado aproximadamente un mes antes de su fallecimiento.

La noticia llega tiempo después de la muerte de su compañero musical, Jim Seals, quien falleció en 2022, marcando el cierre definitivo de una de las duplas más recordadas de su género.

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A lo largo de su carrera, Crofts también participó en otros éxitos como “I’ll Play for You”, “Hummingbird” y “We May Never Pass This Way (Again)”, una canción que se convirtió en un clásico por su mensaje y que fue ampliamente utilizada en distintas generaciones.

Con su partida, la música despide a una figura clave del soft rock, cuyo trabajo sigue siendo recordado por su estilo y su capacidad de conectar con el público a través de melodías que trascendieron en el tiempo.

Darrell "Dash" Crofts falleció por problemas del corazón
Darrell "Dash" Crofts falleció por problemas del corazón (Foto freepik)
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