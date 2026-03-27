Un actor recordado por su participación en El Chavo del 8 sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su relación con Florinda Meza durante los años de grabación de la icónica serie.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul y Juanse Quintero, involucrados en accidente de tránsito: impactante video

Sus declaraciones han vuelto a poner en conversación la dinámica detrás de cámaras del exitoso programa.

¿Quién es el actor de El Chavo del 8 que reveló detalles de su relación con Florinda Meza?

Se trata de Carlos Villagrán, reconocido mundialmente por su papel de ‘Kiko’. En una reciente entrevista, el actor habló abiertamente sobre el vínculo que tuvo con Florinda Meza, asegurando que fue ella quien mostró interés en iniciar un acercamiento más personal.

Villagrán explicó que, aunque accedió a compartir tiempo con la actriz, en realidad no sentía una atracción sentimental hacia ella.

Según contó, su disposición respondía más a la cordialidad entre compañeros que a un interés genuino en establecer una relación.

Incluso, aseguró que la historia mostrada en producciones inspiradas en la vida de Roberto Gómez Bolaños tiene elementos que coinciden con lo que él vivió, especialmente en lo relacionado con Meza.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla aparece llorando tras vestirse de luto por dolorosa pérdida: sacó a la luz su último chat

Carlos Villagrán revela que Florinda Meza estaba enamorada de él (Foto LUIS ACOSTA / AFP)

¿Cuánto duró la relación de Carlos Villagrán y Florinda Meza?

El actor recordó que todo comenzó con solicitudes aparentemente normales por parte de Meza, quien le pedía ayuda para transportarse tras las grabaciones debido a que su vehículo estaba en reparación. Villagrán aceptaba, considerándolo un gesto común entre colegas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, estas peticiones continuaron incluso cuando el automóvil ya estaba disponible, lo que llamó su atención. Según relató, los trayectos comenzaron a extenderse hasta su casa, donde ella lo invitaba a pasar, sugiriendo compartir un momento más cercano.

“Me pedía que la llevara a su casa. Y ya estando ahí me decía; ‘¿No quieres pasar a tomar un traguito, y no precisamente de café?’”, compartió

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera arremete contra Giovanny Ayala por críticas a su boda

Villagrán afirmó que, aunque sí existieron encuentros entre ambos, la relación fue breve porque él comenzó a sentirse incómodo con la situación. Señaló que la insistencia de la actriz lo llevó a tomar distancia y a buscar una forma de poner fin a ese acercamiento.

Incluso, reveló que recurrió a Roberto Gómez Bolaños para manejar la situación, intentando evitar conflictos dentro del equipo de trabajo. A pesar de sus intentos por mantener la distancia, aseguró que Meza mostraba un interés persistente hacia él.

Estas declaraciones han generado múltiples reacciones entre seguidores de la serie, quienes continúan atentos a las historias detrás de uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana.