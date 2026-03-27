Jhonny Rivera arremete contra Giovanny Ayala por críticas a su boda

El cantante de música popular Jhonny Rivera protagoniza una nueva controversia en redes sociales luego de responder a los comentarios de Giovanny Ayala, quien habría cuestionado el gasto en bodas lujosas.

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La situación ha generado todo tipo de reacciones entre seguidores de ambos artistas, especialmente tras la reciente boda de Rivera, que ha sido ampliamente comentada por su magnitud y exposición en redes.

¿Qué comentarios hizo Giovanny Ayala en contra de Jhonny Rivera?

La polémica inició luego de que Giovanny Ayala hiciera unas declaraciones sobre el dinero que algunas personas invierten en sus matrimonios.

El artista aseguró que, aunque tiene planes de casarse con su pareja, no lo haría “con un país entero”, ni gastaría grandes sumas de dinero en una celebración.

Según explicó, preferiría destinar ese presupuesto a viajar y disfrutar experiencias diferentes, en lugar de “botar la casa por la ventana” en un solo evento.

Aunque en ningún momento mencionó directamente a Jhonny Rivera, varios usuarios en redes sociales interpretaron sus palabras como una indirecta hacia la reciente boda del cantante, la cual ha sido tema de conversación por el nivel de producción, invitados y detalles compartidos públicamente.

Giovanny Ayala criticó bodas lujosas y reveló que prefiere viajar por el país. (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Jhonny Rivera ante críticas de Giovanny Ayala?

Ante la ola de comentarios, Jhonny Rivera no tardó en reaccionar. Desde su luna de miel junto a su esposa, Jenny López, el artista defendió su decisión de celebrar su boda de la manera en que lo hizo y de compartir cada momento con sus seguidores.

Rivera explicó que él tiene el derecho de compartir sus logros y sus lujos, además reveló que muchas personas disfrutan ver el contenido que publica, especialmente los lugares que visita, ya que no todos tienen la oportunidad de vivir esas experiencias.

Por esta razón, aseguró que continuará mostrando detalles de su viaje y de su vida personal.

Asimismo, dejó claro que el alto número de visualizaciones en sus historias es una señal de que su audiencia valora ese tipo de contenido, lo que refuerza su decisión de seguir compartiéndolo.

Jhonny Rivera responde con contundencia a Giovanny Ayala tras críticas a su boda (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante este conflicto?

Las redes sociales no tardaron en dividirse. Por un lado, muchos seguidores salieron en defensa de Jhonny Rivera, argumentando que cada persona es libre de celebrar sus logros como desee. Algunos incluso calificaron las declaraciones de Ayala como innecesarias.

Por otro lado, hubo quienes respaldaron la postura de Giovanny Ayala, señalando que su opinión reflejaba una forma más sencilla de ver este tipo de celebraciones.

Mientras tanto, numerosos usuarios animaron a Rivera a continuar compartiendo su luna de miel, destacando que disfrutan ser parte de esos momentos a través de sus redes.