Una de las figuras más recordadas de la exitosa saga Crepúsculo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por primera vez.

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La noticia fue compartida a través de redes sociales y rápidamente generó miles de reacciones entre fanáticos y celebridades.

¿Quién es la estrella de Crepúsculo que será padre?

Se trata de Taylor Lautner, reconocido mundialmente por interpretar a Jacob Black en la popular saga de vampiros y hombres lobo.

El actor confirmó este nuevo capítulo en su vida personal el pasado 26 de marzo, revelando que su familia crecerá con la llegada de su primer hijo.

Lautner, quien ha mantenido una relación cercana con sus seguidores a través de redes, decidió compartir este importante momento junto a su esposa, quien también lleva su mismo nombre tras su matrimonio.

Taylor Lautner anuncia que será padre por primera vez y emociona a sus fans (Foto Jamie McCarthy / AFP)

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¿Cómo anunciaron la noticia de su primer bebé?

La pareja publicó una serie de fotografías en Instagram donde hicieron oficial la noticia.

En las imágenes, se puede ver al actor besando el vientre de su esposa, mientras ella sostiene una ecografía, dejando en evidencia la emoción que viven por esta nueva etapa.

El anuncio estuvo acompañado de un mensaje que rápidamente llamó la atención de los usuarios, en el que la pareja jugó con el hecho de compartir el mismo nombre.

Con humor, insinuaron que ahora habrá algo “mejor que dos Taylor Lautner”, haciendo referencia a la llegada de su bebé.

Las imágenes reflejan la complicidad y felicidad de ambos, quienes han compartido distintos momentos de su relación con el público desde que hicieron oficial su romance.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante la noticia?

La publicación no tardó en viralizarse y ya suma más de tres millones de “me gusta” y miles de comentarios.

Entre las reacciones destacan las felicitaciones de varias celebridades, incluyendo a Nikki Reed, quien también hizo parte de la saga Crepúsculo, así como la cuenta oficial de la franquicia.

Otras figuras del entretenimiento como Olivia Holt, Daniella Monet y Sasha Pieterse también se sumaron a los mensajes de felicitación.

Por su parte, los fanáticos reaccionaron con entusiasmo, dejando comentarios cargados de nostalgia y emoción.

Algunos incluso hicieron referencias a la saga que lo llevó a la fama, proponiendo nombres inspirados en los personajes, mientras otros expresaron sorpresa al ver que una de sus figuras favoritas de la adolescencia ahora inicia una nueva etapa como padre.