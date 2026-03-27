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Altafulla rompe el silencio y reaparece en redes tras dolorosa pérdida: ¿qué dijo?

Altafulla reapareció en redes tras la muerte de un amigo cercano y dejó una relfexión sobre vivir la vida plenamente.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Altafulla vuelve a redes tras dolorosa pérdida de un amigo cercano
Altafulla vuelve a redes tras dolorosa pérdida de un amigo cercano (foto freepik) (foto Canal RCN)

El cantante barranquillero Altafulla volvió a aparecer en sus redes sociales luego de atravesar un difícil momento personal: la muerte de un amigo muy cercano.

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Tras días de silencio, el artista decidió compartir con sus seguidores cómo ha vivido esta pérdida y qué lo ha motivado a regresar a sus plataformas digitales.

Altafulla reaparece en redes tras la repentina muerte de un amigo cercano
Altafulla reaparece en redes tras la repentina muerte de un amigo cercano (foto freepik) (foto Canal RCN)

¿Qué dijo Altafulla sobre su regreso a redes?

A través de sus historias de Instagram, Altafulla explicó que se encontraba fuera de Colombia, específicamente en Orlando, y que había viajado hace apenas dos días para asistir a un partido.

Manifestó que, aunque estaba lejos de su hogar y de sus seres queridos, sentía la necesidad de comunicarse con sus seguidores y compartir cómo se sentía después de recibir la noticia.

El cantante comentó que no tenía mucho para decir, pero que lo único que quería transmitir es que la vida es una sola y que es importante disfrutarla y valorar cada momento.

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Altafulla también señaló que, a pesar del dolor, intentaba mantener su habitual cercanía con el público.

Reveló a sus seguidores que él ya había compartido sus pensamientos anteriormente y que no tenía nada más que decir, pero quería expresar nuevamente sus sentimientos y dejar una reflexión de vivir siempre la vida.

"Lo único es lo mismo que les dije ayer: la vida es una sola, vivanla, disfrútenla, vacílenla, no se queden con nada, amen", expresó.

¿Cómo anunció la pérdida de su amigo?

Altafulla, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, publicó un video donde reveló la noticia de manera conmovedora.

Contó que había estado en contacto con su amigo apenas unas horas antes, conversando a las 8:00 a.m., y que solo una hora después recibió la desgarradora noticia de su fallecimiento.

El cantante confesó que, aunque siempre mantiene una actitud positiva y es reconocido por su alegría, esta noticia lo afectó profundamente.

“Sentí un dolor enorme porque esta persona era muy cercana”, compartió, dejando ver un lado más vulnerable que pocas veces muestra ante el público.

Altafulla aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la brevedad de la vida: “Todos nos iremos de aquí en algún momento. La vida es corta, hoy estamos aquí y mañana nadie lo sabe”, afirmó, recordando a sus seguidores la importancia de valorar cada instante con las personas que amamos.

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Tras el regreso de Altafulla a sus redes, muchos seguidores dejaron comentarios expresando solidaridad, condolencias y apoyo ante la pérdida.

Usuarios compartieron mensajes como “fuerza, hermano” y “te acompañamos en tu dolor”, reconociendo la cercanía del artista con su público y el impacto de sus palabras.

Otros destacaron su transparencia y la manera en que comunica incluso los momentos más difíciles, agradeciendo que haya compartido su experiencia personal sin ocultar sus emociones.

Altafulla reaparece en redes tras dura pérdida que lo tomó por sorpresa
Altafulla reaparece en redes tras dura pérdida que lo tomó por sorpresa (foto freepik) (foto Canal RCN)
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