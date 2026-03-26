Este jueves 26 de marzo la tensión se tomará La casa de los famosos Colombia, pues nuevamente el camión de la mudanza pasará para llevarse a un habitante por "mueble".

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¿Quién será el próximo eliminado de La casa de los famosos Colombia por el camión de la mudanza, según la IA?

El Jefe volvió a hacer de las suyas y pidió a los colombianos que, mediante sus votos, eligieran quién sería el próximo eliminado del reality de Canal RCN a través del camión de la mudanza por “mueble” de la casa.

Antes de esta intrigante y sorpresiva dinámica, desde SuperLike decidimos consultar a la inteligencia artificial para conocer su pronóstico sobre quién podría ser el más propenso a salir entre los 12 participantes en juego.

Para hacer el análisis, le proporcionamos datos clave de lo ocurrido recientemente, incluyendo la última gala de nominación que dejó a seis famosos en riesgo, entre ellos Alejandro Estrada, quien fue nominado por el participante recientemente eliminado.

Con base en esta información, la IA señaló que Campanita podría ser el eliminado por “mueble” y hoy tendría que subirse al camión de la mudanza.

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¿En qué se basó la IA para pronosticar que Campanita podría ser eliminado de La casa de los famosos Colombia por el camión de la mudanza?

La IA concluyó que el bailarín ha registrado bajos porcentajes de votación en anteriores eliminaciones, lo que reflejaría un apoyo limitado por parte del público.

No obstante, también destacó que Juancho Arango podría ser uno de los más opcionados, pero tiene menor probabilidad de ser eliminado, sugiriendo que "podría salvarse si logra movilizar mejor a su base de votantes".

De acuerdo con la IA, Campanita sería el eliminado por el camión de la mudanza en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Quién ya ha sido eliminado de La casa de los famosos Colombia por el camión de la mudanza?

Maiker Smith fue el primer participante en ser eliminado de La casa de los famosos Colombia a través de la dinámica especial del 'Camión de la Mudanza', donde el público votó por el participante más “mueble”.

En esa votación, Maiker concentró 25,61 % de los votos, quedando en el primer lugar de salida.

Maiker Smith se convirtió en el primer eliminado de La casa de los famosos Colombia por el camión de la mudanza. (Foto: Canal RCN)

Los que siguieron más cerca en porcentaje fueron Beba con 18,49 % y Juanse Laverde con 12,68 %, mientras que Mariana Zapata (8,68 %), Lorena Altamirano (8,24 %) y Valentino Lázaro (3,67 %) quedaron con cifras más bajas, pero también consideradas dentro del conteo.

Si quieres descubrir qué famoso será el próximo en subirse al camión de la mudanza, no olvides sintonizar Canal RCN a las 8:00 p.m. para vivir en directo este momento de esta "telenovela de la vida real". También puedes seguirlo desde nuestra app y no perderte ningún detalle.