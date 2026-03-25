Melissa Gate sorprende en las redes al presentar a su "sugar daddy": "me da todo"

Melissa Gate ha reaparecido en sus redes sociales para presentarle a sus millones de seguidores a su "sugar daddy" o, como ella lo llamó, "al viejito".

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¿Quién es el hombre que Melissa Gate presentó como su "sugar daddy"?

En las últimas horas, Melissa Gate, finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales a un hombre mayor que, según afirmó, le daba todo lo que deseaba.

Melissa Gate presenta a sus fans a su "sugar daddy". (Foto: Canal RCN)

En el video compartido, la creadora de contenido aparece luciendo una peluca rosa mientras abraza al hombre y presenta la situación de forma llamativa, diciendo:

Bueno para los que estaban esperando conocer al viejito. Aquí estoy con el viejito que me da todo, mírenlo, aquí está", expresó.

Sin embargo, lo que en un inicio generó sorpresa y especulaciones entre los usuarios, terminó aclarándose poco después, cuando la propia Melissa reveló que el hombre en cuestión es en realidad su padre.

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¿Cómo reaccionó el padre de Melissa Gate a su jocosa forma de presentarlo en redes?

En el audiovisual se observa al hombre sonriendo a la cámara ante las ocurrencias de su hija, mientras se acerca a su rostro para demostrarle su cariño.

En medio de la escena, Melissa le comenta que en redes han dicho que la han visto con "un viejito", aclarando entre risas que se trata de él.

La interacción, además de generar comentarios entre sus seguidores, dejó ver un aspecto más personal de su vida.

La también barbera profesional reveló que ha logrado perdonar a su padre, quien, según contó, en el pasado enfrentó problemas de alcoholismo.

Melissa Gate conmovió a sus seguidores al mostrarles a su padre, a quien perdonó. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron en redes al video de Melissa Gate con su padre?

A través de los comentarios del video que circula en redes sociales, varios seguidores, conocidos como "la pandilla", destacaron el gran parecido entre ambos y expresaron su alegría al ver que la antioqueña logró perdonar a su padre.

Incluso, algunos aprovecharon para agradecerle al hombre por haber traído al mundo a Melissa.