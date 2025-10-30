Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

En medio de su reciente participación en un reality en República Dominicana, Yina Calderón volvió a ser tendencia tras responder directamente a los comentarios que la señalaban de tener una mala relación con la influencer Melissa Gate. La creadora de contenido decidió poner fin a los rumores y explicar su versión de los hechos, asegurando que su conflicto no es con Melissa, sino con algunos seguidores de la artista que, según ella, “exageran todo lo que ven en redes”.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Melissa Gate?

Durante una conversación con sus compañeros del reality, Yina aprovechó el momento para aclarar los constantes rumores que la han vinculado con Melissa Gate. Según explicó, no tiene ningún problema personal con ella, y de hecho, le parece una mujer talentosa y auténtica. Sin embargo, señaló que los seguidores de la creadora de contenido tienden a exagerar y a asumir rivalidades que no existen.

“Yo no tengo nada en contra de Melissa, lo que pasa es que su fandom es muy intenso”, expresó Yina en el programa. “Si alguien usa una peluca de colores o un vestido fuera de lo común, ya dicen que quiere copiarla. No todo lo que se hace en redes tiene que ver con ella”.

La empresaria explicó que su estilo siempre ha sido extravagante, colorido y fuera de lo convencional, y que por eso le molesta que cualquier decisión estética que tome sea interpretada como una competencia o imitación. “Yo soy así desde hace años, me gusta llamar la atención, jugar con los colores, ser diferente. No necesito copiar a nadie”, agregó con su característico tono directo.

¿Cómo reaccionaron los fans a sus declaraciones?

Las declaraciones de Yina generaron todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaron su mensaje y reconocieron que las comparaciones entre influencers son innecesarias, otros consideraron que la DJ estaba aprovechando la polémica para mantenerse en el centro de atención.

Aun así, Yina no pareció preocuparse demasiado por las críticas y continuó participando activamente en las dinámicas del reality, dejando claro que su enfoque ahora está en disfrutar esta nueva experiencia y mostrar una faceta más tranquila y reflexiva de sí misma.

¿Qué viene ahora para Yina en el reality?

Dentro del programa, Yina ha mostrado una actitud más calmada que en sus apariciones anteriores, lo que muchos interpretan como un intento de reinventarse frente a las cámaras. Además, ha logrado conectar con varios de sus compañeros, quienes han destacado su autenticidad y su sentido del humor.

La influencer aseguró que, pese a los rumores y comentarios negativos, su prioridad es seguir creciendo profesionalmente y dejar de lado los conflictos mediáticos. “Ya no quiero pelear con nadie. Estoy en un momento donde prefiero enfocarme en mi carrera y en lo que realmente me hace feliz”, concluyó.

Con estas declaraciones, Yina Calderón parece dar un paso hacia una nueva etapa personal y profesional, reafirmando que su estilo es propio y que las comparaciones, lejos de afectarla, solo refuerzan su determinación de seguir siendo fiel a sí misma.