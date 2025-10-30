Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón sufrió quemadura en MasterChef Celebrity, ¿cómo sucedió?

Claudia Bahamón ingresó a las estaciones para ayudarles a los participantes, sin embargo, sufrió un susto en plena cocinada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity.
Claudia Bahamón sufrió accidente en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Una vez más se encendieron en la cocina más importante del mundo, en esta oportunidad para un divertido reto en el que los participantes tuvieron que preparan 15 litros de salsa para más tarde, venderla a 30 posibles clientes.

¿Cómo fue el momento en el que Claudia Bahamón sufrió una quemadura en MasterChef Celebrity?

Como en cada reto, Claudia Bahamón ingresó a las estaciones de los participantes con el fin de averiguar cómo iban avanzando en cada una de las preparaciones, sin embargo, al llegar a la estación de Violeta Bergonzi, fue sorprendida luego de que ella le pidiera ayuda revisando los chicharrones que tenía en en ese momento en cocción.

Tras recibir la petición de la también presentadora, Bahamón terminó accediendo a echarle una mano la competidora, por lo que toma el utensilio de cocina y empieza a darle vuelta a los chicharrones que estaban en fritura profunda.

Mientras le ayudaba a Violeta, Claudia le advirtió que uno de los chicharrones se había quemado, por lo que la dueña de la preparación confirmó que ese no saldría a la venta.

¿Claudia Bahamón sufrió quemadura en MasterChef Celebrity?

En medio de la revisión de los alimentos, la presentadora fue salpicada con el aceite de la preparación, pues durante el capítulo se observa su reacción tras la pequeña quemadura que sufrió en su mano.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity.
Así fue como Claudia Bahamón se quemó en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

"Pichingo me quemé una mano", fueron las palabras de Claudia tras el incidente en la cocina. Por su parte, el comediante que en ese momento corría contra el tiempo para lograr el objetivo, le dice que se "eche saliva", pues la crema se acabó, además decide darle un besito en la mano para suavizar lo ocurrido.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pues la presentadora continuó como siempre llevando las riendas del programa, con la dulzura y carisma que la caracteriza.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity.
Claudia Bahamón sufrió susto en plena cocinada en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

En cuanto a los participantes, siguieron cada una de sus preparaciones, pues cabe señalar que en esta oportunidad hubo un nivel de complejidad alto, especialmente por la cantidad de salsa que debían preparar, y por supuesto, porque dependían de sus habilidades para vender para lograr ganarse el anhelado pin de inmunidad.

 

