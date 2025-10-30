Valentina Taguado hizo historia en MasterChef Celebrity al ausentarse en plena cocinada

En MasterChef Celebrity cualquier cosa puede pasar, y eso justamente quedó demostrado en el más reciente episodio, pues en pleno reto Valentina Taguado hizo historia tras decidir abandonar su preparación por unos segundos, situación que no pasó desapercibida en la cocina más importante del mundo.

¿Por qué Valentina Taguado hizo historia en MasterChef Celebrity 2025?

Y es que, tan pronto empezó a correr el tiempo en un reto en el que tenían que preparar 15 litros de salsa, Valentina estaba en su estación cuando de repente fue visitada por Claudia Bahamón a quien le confesó en ese momento que tenía muchas ganas de ir al baño, sin embargo, se mostró preocupada por no poder hacerlo en ese instante.

Y aunque parecía poco posible que la participante pudiera abandonar la preparación, la misma Claudia fue quien la autorizó para que rápidamente saliera de su estación y cumpliera con sus necesidades.

“Primera vez en la historia de MasterChef en donde un participante, decide que tiene que ir a hacer pip1", dijo la conductora del programa mientras se quedó revolviendo la salsa de la cocinera que fue corriendo al baño.

¿Por qué Valentina Taguado se ausentó de MasterChef Celebrity en plena cocinada?

Al presenciar la situación, Raúl Ocampo no dudó en afirmar en tono de broma que Claudia es una "alcahueta". Por su parte, la presentadora reitera que nadie había ido al baño en medio de un reto.

Valentina Taguado se ausentó en pleno reto en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Tras regresar a la cocina, Taguado bromeó al afirmar que es una persona que no retiene líquidos, pero que los médicos le han dicho que no es nada grave.

¿En qué consistió el reciente reto capítulo de MasterChef en el que Valentina usó su ventaja?

Por su parte, la participante continúo su preparación, la cual en esta oportunidad consistió en preparar una salsa, pero con un beneficio adicional, pues teniendo en cuenta que ganó una ventaja en el reto de anterior, contó con la oportunidad de recibir la ayuda de Nicolás de Zubiría, experto en salsas, quien la asesoró por diez minutos y le sugirió que prepara una salsa de quesos acompañada de unas tortillas.