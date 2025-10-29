Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

Yina Calderón empezó a generar controversia desde su ingreso a "La mansión de Luinny", primero por su llamativo outfit, segundo, por su reencuentro con Karina García y tercero, por su conflicto con otra participante.

¿Cómo fue el primer conflicto de Yina Calderón en "La mansión de Luinny"?

Yina Calderón hizo su ingreso al reality de "La mansión de Luinny" luciendo un atuendo bastante particular de color rojo con cuernos.

Cuando ingresó Yina ya todos sus compañeros estaban en el set esperándola, sin embargo, a diferencia de sus compañeros, la huilense no saludó a ninguno y desde el inicio dejó claro que sería la villana de la competencia.

Tras unos minutos en el set, mientras hablaba Luinny Corporan, Yina empezó a alegar con otra participante llamada Chelsy Bautista de República Dominicana.

Ambas participantes se notaban bastante ofuscadas y molestas, tanto así que los dos presentadores y la producción tuvieron que intervenir para calmarlas.

Orden en la sala, hasta ahora estamos dándole la bienvenida al programa

Yina Calderón tuvo fuerte enfrentamiento en "La mansión de Luinny". (Foto del Canal RCN)

¿Cuál fue el primer castigo que se llevó Yina Calderón en "La mansión de Luinny"?

El conflicto entre Yina Calderón y Chelsy Bautista continuó unos minutos después dentro del reality y aunque no quedó claro el origen del mismo ambas parecían enceguecidas.

Me estás atacando y yo no si quiera me sé tu nombre. Ella quiere pegarse a mí para tener foco y rating.

Curiosamente, en la dinámica del primer capítulo del programa, a los participantes les tocó sacar de una caja una balota que les indicaba a qué cuarto ir.

Sin embargo, Yina Calderón y Chelsy sacaron una pelota azul, el cual según explicó Luinny significaba que serían las dos participantes en supervivencia, es decir que no tendrían ninguna cama ni cuarto.

No tienen habitación y les tocará buscar dónde dormir durante la primera semana.

¿Cómo fue el encuentro de Yina Calderón y Karina García en "La mansión de Luinny"?

Previo al problema de Yina Calderón con Chelsy Bautista los internautas estaban con gran expectativa del reencuentro entre Yina y Karina García, dos viejas conocidas que terminaron su amistad en La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón decidió ignorar por completo a Karina García en su ingreso a los estudios de "La mansión de Luinny", sin embargo, no fue a la única, ya que no determinó a ninguno de sus compañeros.

A Yina le preguntaron en vivo por si tenía alguna diferencia con algunos de los presentes y en su respuesta no mencionó directamente a Karina García.