Rigoberto Urán recuerda el fallecimiento de su padre: “No le hice duelo”

Durante una entrevista en el podcast ‘Los hombres si lloran’, Rigoberto Urán compartió un testimonio mediante el cual explicó cómo afrontó el fallecimiento de su padre cuando era adolescente y cómo ese episodio de su vida determinó su camino profesional desde temprana edad.

¿Cómo vivió Rigoberto Urán el fallecimiento de su padre?

Urán contó que su padre falleció en el año 2001 y que, pocos días después, él tuvo que asumir responsabilidades laborales y académicas. Según explicó, al tratarse de una situación económica complicada para su familia, no tuvo la opción de detenerse a procesar lo ocurrido.

“No hice el duelo. Yo el lunes ya estaba vendiendo chance, montando bicicleta y estudiando”, afirmó.

Rigoberto Urán recuerda el fallecimiento de su padre / (Foto de AFP)

El deportista señaló que, en ese momento, no fue consciente de la ausencia de un proceso de duelo. Sin embargo, con el paso de los años entendió que algunas emociones relacionadas con su padre, que no habían sido procesadas, se manifestaban en distintos momentos de su adultez.

Contó que, en algunas ocasiones en las que consumía alcohol, experimentaba una fuerte sensación de extrañar a su padre y surgían aquellas emociones que no había abordado en su momento, lo que le permitió entender que el duelo había quedado pendiente. Urán explicó que esa señal lo llevó a buscar ayuda profesional.

¿Por qué Rigoberto Urán no pudo hacer duelo del fallecimiento de su padre?

En su relato, Urán destaca la presión social que existe frente a la sensibilidad de los hombres dentro del deporte de alto rendimiento. Explicó que, desde joven, asumió un rol de fortaleza, tanto por las responsabilidades familiares que enfrentó como por su papel dentro de los equipos deportivos a los que perteneció.

Según contó, al convertirse en líder de un grupo de ciclistas, sentía que no podía exteriorizar lo que vivía emocionalmente, pues, su actitud podría influir en el ánimo y el desempeño de sus compañeros. En escenarios de alta exigencia como los Juegos Olímpicos o las grandes vueltas, mostrar vulnerabilidad no era una buena opción.

¿Qué dijo Rigoberto Urán sobre el bienestar emocional en el deporte?

Urán también expuso una reflexión sobre el deporte profesional en la actualidad. Según expresó, para el 2025 la mayoría de los atletas de alto rendimiento no logran disfrutar plenamente de su disciplina, debido a la presión constante por los resultados.

Para explicarlo, hizo referencia a imágenes del Tour de Francia 2017, cuando estuvo en el podio de esa competencia.

Rigoberto Urán recuerda el Tour de Francia del 2017. / (Foto de AFP)

Afirma que, mientras él celebraba haber alcanzado el segundo lugar como si fuera el campéon, Chris Froome, pese a haber ganado la carrera más importante del ciclismo, no reflejaba la misma emoción. Para Urán, esa imagen resume cómo las exigencias pueden hacer que los triunfos no se vivan con satisfacción total.

Las declaraciones del ciclista han abierto un debate entre los seguidores del deporte sobre la importancia del acompañamiento emocional y el reconocimiento de los procesos personales que viven los deportistas a lo largo de sus carreras.