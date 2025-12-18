La Toxi Costeña y Emiro causan controversia con video imitando a Karina García

Emiro Navarro y La Toxi Costeña, exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, se han apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de un video en el que recrearon audio viral de Karina García.

¿Cuál fue el video viral de Karina García que La Toxi Costeña y Emiro Navarro recrearon?

Emiro y La Toxi Costeña decidieron hacer una transmisión en vivo en donde se colocaron ropa y objetos de Navidad, por un lado, Emiro tuvo una especie de disfraz de Grinch, mientras que la Toxi se colocó unas luces y accesorios como corona.

En medio de esta transmisión tras bailar y divertir a sus seguidores con sus ocurrencias decidieron leer comentarios y responder preguntas de las personas que estaban conectadas.

Fue allí donde un internauta les expresó que con esos looks y outfits se veían 'económicas', por lo que aprovecharon para recrear el audio viral de Karina García en el que precisamente le dicen que se ve 'económica' y responde sorprendida que no le digan eso.

Disque te ves económica, no me digan eso, ay no, la peor noche de mi vida.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe sorprende al revelar cómo va a celebrar su cumpleaños, ¿sin Paola Jara y Emilia?

¿Qué reacciones provocó el video de La Toxi Costeña y Emiro Navarro imitando a Karina García?

Emiro Navarro y La Toxi Costeña con sus reacciones al estilo de Karina García no pasaron por desapercibido y los internautas dividieron sus opiniones.

Aunque los dos influenciadores hicieron de manera espontanea este audio viral de Karina García, en redes algunos lo tomaron como una clara indirecta para la modelo antioqueña.

Internautas y fanáticos de Karina García les reprocharon el hecho de haber hecho esa imitación del audio de Karina luego de sus diferencias con ellas, en especial por parte de La Toxi Costeña con comentarios como: "Tanto que hablaban y ahí imitándola", "Ellos saben quién es la reina" o "Se ven económicos".

Sin embargo, a otra parte de los internautas les causó gracia la reacción de ambos y hasta aseguraron que esto demostraría que ya no hay diferencias entre ellos tres.

La Toxi costeña y Emiro Navarro | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Feid Feid hace llorar a sus seguidores tras dar inesperada noticia sobre su vida ¡Ciclo cerrado!

¿Cómo reaccionó Karina García al video de La Toxi Costeña y Emiro Navarro?

Hasta el momento Karina García no se ha pronunciado ante el video de La Toxi Costeña y Emiro Navarro haciendo su audio viral.

Cabe resaltar que, la influenciadora ha asegurado en varias ocasiones que tras La casa de los famosos Colombia no tiene rencor ni problema con nadie, más allá de no llevársela bien con alguna persona del reality.

Ya que durante La casa de los famosos Colombia tuvo problemas con La Toxi Costeña y Yina Calderón, quienes le lanzaron fuertes comentarios.