Esteban Bernal se suma a La casa de los famosos Colombia: quién es y a qué se dedica

Esteban Bernal fue el tercer participante elegido por votación del público para integrar la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, ampliando así el grupo de habitantes confirmados del reality.

Su ingreso generó una respuesta positiva entre los seguidores del programa, quienes reconocen su trayectoria en redes sociales y su experiencia previa en formatos de competencia.

Su presencia constante en plataformas digitales lo ha consolidado como una figura cercana y carismática, especialmente por el tipo de contenido que comparte y su forma directa de expresarse.

¿Quién es Tebi Bernal, participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tebi Bernal es creador de contenido, modelo y deportista. Tiene 38 años y nació en Medellín, ciudad que lo representa, especialmente por el carácter y el carisma que distinguen a las personas de su región.

En sus redes sociales, Tebi comparte aspectos de su vida cotidiana, videos cargados de humor y contenido relacionado con el gimnasio, el deporte y el cuidado físico, temas que hacen parte fundamental de su estilo de vida. Su disciplina y constancia en el entrenamiento lo han convertido en una referencia para seguidores interesados en el bienestar y la actividad física.

Esteban obtuvo el cupo a La casa de los famosos Colombia tras imponerse en la votación del público con un 41,2% de apoyo, compitiendo contra reconocidos nombres del entretenimiento y las redes sociales en el país. Entre sus contrincantes estuvieron Jonathan Fierro, ganador de Protagonistas de nuestra tele 2017, Felipe Ojeda, Alexis Cuero, Santiago Ríos y Duván Niño.

Sobre su personalidad, Tebi se define como una persona “cansona” y muy extrovertida. Lejos de verlo como un defecto, asegura que hace parte de su esencia y que quienes lo rodean deben aprender a soportarlo. También ha sido claro al afirmar que no le agradan las personas que aparentan ser tranquilas o inofensivas, pero que luego muestran actitudes negativas o traicioneras.

Dentro del juego, Tebi no tolera que intenten pasar por encima de él ni que interfieran con sus decisiones. Por eso, llega al reality con una estrategia clara a la que ha denominado el “plan globo”: todo lo que le llegue, lo revienta. Con esta actitud, deja claro que no piensa quedarse callado y que está dispuesto a enfrentar cualquier situación que se presente dentro de la casa.

Tebi Bernal es reconocido por su paso en diversos realities de fuerza. (Foto Canal RCN)

¿Tiene pareja Tebi Bernal?

En cuanto a su vida sentimental, Tebi Bernal confesó que, aunque muchos lo consideran un rompecorazones, la realidad es que a él siempre le terminan rompiendo el corazón. Actualmente se encuentra soltero y asegura estar listo para llegar a una etapa en la que se permitirá vivir nuevas experiencias.

El creador de contenido se describe de manera particular como un “jardinero”, explicando que le gusta “regar las flores y plantas que se va encontrando en el camino”, una metáfora con la que deja ver su disposición a conocer personas y dejar que las cosas fluyan.

Tebi también ha dicho que pueden esperar de él picardía y mucho “picante” dentro de La casa de los famosos Colombia, motivado por la larga soltería que está viviendo. Incluso, no descarta la posibilidad de encontrar el amor dentro del reality, asegurando que se siente atraído por mujeres de carácter fuerte, a quienes define como tóxicas y malgeniadas.

¿De qué exparticipante de La casa de los famosos es amigo Tebi Bernal?

Tebi Bernal es amigo cercano de un reconocido exparticipante de La casa de los famosos Colombia y de su pareja. A través de redes sociales, el creador de contenido ha compartido en varias ocasiones videos y momentos junto a Mateo Varela, conocido como Peluche, y su pareja, la actriz Norma Nivia.

La amistad entre Tebi y Peluche se remonta a un tiempo atrás, cuando coincidieron en un reality en el que compitieron juntos. Desde entonces, han mantenido una relación cercana que se ha fortalecido fuera de las cámaras.

Tebi Bernal es muy cercano a Mateo Varela y Norma Nivia. (Foto Canal RCN)

Con su personalidad extrovertida, experiencia en realities y una estrategia clara, Esteban “Tebi” Bernal se perfila como uno de los participantes que promete generar movimiento, confrontaciones y momentos comentados dentro de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia.