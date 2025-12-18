¡Las de siempre llega a Canal RCN! Conoce la fecha estreno y más de esta producción

Las de siempre llega en el 2026 a la programación de Canal RCN. Se trata de una nueva propuesta televisiva que pone en el centro historias de mujeres que enfrentan cambios profundos en una etapa importante de sus vidas.

¿Cuándo se entrena Las de Siempre?

Las de siempre se estrena el martes 13 de enero de 2026 a las 9:30 p. m. por Canal RCN. Se trata de una producción que relata la historia de cuatro mujeres que, tras los 40 años, deben reinventarse y replantear sus vidas desde la amistad y las segundas oportunidades.

Una ejecutiva se enfrenta a la caída de la vida que durante años creyó perfecta; una madre debe aprender a mirarse a sí misma cuando su hija decide irse del país; una esposa empieza a reconocer fallas en su relación; y una mujer acostumbrada a vivir sin ataduras recibe una noticia que cambia por completo sus planes.

Cada una atraviesa procesos distintos, pero todas comparten la necesidad de cuestionarse quiénes son y qué quieren a partir de ese momento.

Descubre la historia de Las de siempre / (Foto del Canal RCN)

Estas realidades se entrelazan y muestran cómo el apoyo entre amigas se convierte en un aspecto fundamental para reconstruirse y avanzar.

¿Quiénes son las protagonistas de Las de siempre?

La novela está encabezada por: Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis.

Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista enfocada en su carrera que deberá replantear sus prioridades.

Diana Wiswell da vida a Tania Durán, una mujer que vive sin ataduras y que enfrenta un giro inesperado en su vida.

Viña Machado encarna a Mónica Rojas, quien dejó en pausa sus sueños para dedicarse a su hija y ahora busca reencontrarse consigo misma.

Por su parte, Juliana Galvis interpreta a Silvia Buendía, una mujer que deberá reconstruir su camino personal tras enfrentar una realidad distinta a la que creía vivir.

¡Conoce a las protagonistas de Las de siempre! / (Foto del Canal RCN)

¿Cuál es el elenco completo de Las de siempre?

El elenco incluye a reconocidos actores colombianos como:

Rafael Novoa

Carmenza Gómez

Mafe Marín

Carolina Sabino

George Slebi

Carolina Acevedo

Jair Romero

Bárbara Perea

Iván López

Elenco de Las de siempre / (Fotos del Canal RCN)

Cada personaje aporta nuevas capas a la historia y amplía los conflictos que rodean a las protagonistas, ya que sus decisiones y vivencias se entrecruzan con las de ellas de manera constante.

La producción cuenta con la dirección de Israel Sánchez y Catalina Hernández, dos profesionales con amplia trayectoria en la televisión colombiana. Las de siempre se suma a las propuestas de ficción que buscan reflejar realidades actuales desde distintas perspectivas.

Con su estreno programado para el 13 de enero de 2026 a las 9:30 p. m, la novela se perfila como una historia centrada en los cambios, las decisiones y la capacidad de empezar de nuevo.