¡Luto en redes! Muere famoso tiktoker en extrañas circunstancias; así lo confirmaron sus hermanos

El mundo de TikTok quedó consternado tras confirmarse la muerte de Tucker Genal, el creador de contenido que acumulaba casi 3 millones de seguidores.

Sus hermanos, Carson y Connor, fueron los que compartieron la triste noticia a través de una publicación en Instagram en el que expresaron su dolor y pidieron respetos y privacidad en este difícil momento que atraviesan.

¿Qué pasó con Tucker Genal, el reconocido Tiktoker?

El influencer fue hallado en su residencia de Los Ángeles el pasado jueves, 11 de diciembre en donde el instituto forense confirmó la causa de muerte de inmediato.

Los hermanos del creador de contenido describieron en su publicación a Tucker como alguien amable y generoso, recordando que siempre fue un referente en sus vidas.

La comunidad digital despide a Tucker Genal, el tiktoker que marcó a millones de seguidores. (Foto: Freepik)

“Eras mi mejor amigo y un hermano mayor aún mejor. Te amamos y te extrañaremos eternamente”, escribieron en la publicación en donde incluía fotos de su infancia y momentos familiares.

En esta misma publicación, también agradecieron el apoyo que han recibido luego de que se confirmará la triste noticia:

“Estamos profundamente agradecidos por la amabilidad y comprensión mostrada a nuestra familia”, señalaron.

¿Quién era Tucker Genal y por qué era reconocido en esta red social?

El creador de contenido, Tucker Genal era reconocido por sus sketches y por hacer desafíos en TikTok, muchas veces junto a sus hermanos quienes también son reconocidos en la plataforma digital.

Además, en su perfil de Instagram donde acumulaba más de 340 mil seguidores, la usaba para compartir momentos familiares, personales y colaboraciones con marcas.

Según medios internacionales el creador de contenido estudió administración de empresas en la Universidad Furman y trabajó como coordinador de redes sociales para una importante empresa en la que tenía una importante destreza detrás de cámaras.

Por supuesto que las reacciones no se han hecho esperar, varios de los seguidores de Tucker Genal han expresado mensajes de dolor tras confirmarse la noticia.

Al igual que influencer Sean Schutt, amigo cercano de Tucker, quien compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje para despedirlo: “Tú me diste vida. Me mostraste lo hermosa que puede ser la vida. Siempre pusiste a los demás antes que a ti mismo”.