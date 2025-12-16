La Segura anunció viaje familiar y la reacción de su bebé enterneció a sus seguidores
La reacción espontánea de Lucca llamó la atención tras el anuncio de vacaciones de La Segura en redes.
La Segura compartió con sus seguidores un nuevo momento de su vida personal, esta vez relacionado con un viaje familiar, no obstante, su pequeño bebé se llevó la atención luego del anuncio.
¿Por qué la reacción del bebé de La Segura se volvió protagonista tras anunciar su viaje?
A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido caleña anunció que se irá de vacaciones, acompañada de una escena que rápidamente llamó la atención de sus seguidores: la reacción de Lucca.
En el clip, Natalia Segura aparece sosteniendo al pequeño en brazos mientras le habla sobre el viaje que están por realizar.
Aunque se trata de un anuncio sencillo en la que fiel a su estilo, con voz de emoción y celebrando contó a sus millones de seguidores que: “Nos vamos de vacaciones”.
Lucca, quien nació en el mes de abril y, a diferencia de otros famosos que prefieren no mostrar a sus hijos, La Segura ha compartido abiertamente distintos momentos del crecimiento de su bebé. Ahora, con ocho meses, el pequeño vuelve a llevar toda la atención de sus seguidores.
En esta ocasión, el bebé se mostró contento y animado luego de que La Segura diera la noticia del viaje. En brazos de su mamá, reaccionó con movimientos constantes, pequeños saltos y gestos expresivos, una escena que rápidamente generó reacciones en redes.
¿Por qué Lucca se llevó todos los elogias tras la noticia de La Segura?
Como era de esperarse los internautas reaccionaron elogiando al bebe de La Segura con emojis de amor y con comentarios como: “Ay muero de amor”; “La cosa más bella”; “Ternurita”, fueron algunos.
Y aunque en realidad la creadora de contenido caleña confeso que aún no se van de vacaciones pero ya lo estaban celebrando, sin revelar más detalles.
