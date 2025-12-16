Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Exparticipante de MasterChef reapareció tras padecer un infarto: ¿cuál es su estado de salud?

Famoso exparticipante de MasterChef reapareció con curiosa confesión tras padecer un infarto en los últimos días.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Exparticipante de MasterChef reapareció tras padecer un infarto: ¿cuál es su estado de salud?
¿Qué dijo el exparticipante de MasterChef por su reciente estado de salud? | Foto: Freepik

En los últimos días, un reconocido cantante, quien fue exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina hace varios años, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras padecer un infarto, luego de una presentación.

Por el momento, varios de sus seguidores han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la preocupación que generó al ser remitido a un centro médico por su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido exparticipante de MasterChef Celebrity que enfrentó un infarto?

Una de las figuras más representativas de Argentina es Joaquín Levinton, quien se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un reconocido compositor y uno de los integrantes de la agrupación musical: ‘Turf Oficial’.

Luego de una presentación que tuvo Joaquín hace unos días, la agrupación de ‘Turf Oficial’, compartió un comunicado en el que revelaron que tuvo que ser remitido a un centro médico tras un fuerte dolor en el pecho, en el que fue diagnosticado con un infarto. Sin embargo, logró estar fuera de peligro tras el cuidado de especialistas médicos.

Exparticipante de MasterChef reapareció tras padecer un infarto: ¿cuál es su estado de salud?
¿Quién fue el exparticipante de MasterChef que enfrentó un complicado momento de salud? | Foto: Freepik

Por su parte, Joaquín hizo parte de MasterChef Celebrity Argentina en el año 2022, en el que adquirió gran popularidad por parte de sus seguidores al demostrar su talento en la cocina y, también, por su arrolladora personalidad.

Exparticipante de MasterChef reapareció tras padecer un infarto: ¿cuál es su estado de salud?
¿Qué dijo Joaquín Levinton de su estado de salud? | Foto: Freepik

¿Qué dijo Joaquín Levinton tras el infarto que padeció hace unos días?

Después de varios días en el que varios seguidores de Joaquín se preocuparon por su estado de salud, el cantante reapareció el pasado 15 de diciembre a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 460 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Bueno, quería contarles que ya estoy en mi casa. Me dieron de alta. Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar y por suerte, primero me ayudaron. Les agradezco con todo el corazón a quienes estuvieron ahí, en especial porque me atendieron rápido en el centro médico y, gracias a estos cuidados, ya estoy en mi casa”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentino, hijo de Karina García, emociona las redes. Karina García

Valentino, hijo de Karina García, conquista las redes con un minivlog que alcanzó miles de vistas

Valentino, hijo de Karina García, debutó como creador de contenido con un minivlog que enterneció y emocionó a sus seguidores.

Claudia Bahamón revela detalles de su viaje a Canadá Claudia Bahamón

Claudia Bahamón comparte momentos de su viaje y revela el mágico lugar donde está

Una publicación de Claudia Bahamón despertó la curiosidad entre sus seguidores de dónde se encuentra la presentadora.

Feid dejó sorpresivo mensaje en sus redes Feid

Feid sorprende al hacer impactante anuncio sobre su vida: "Todo tiene su final"

El reguetonero Feid rompió el silencio e hizo importante anuncio para sus seguidores, ¿confirmó ruptura con Karol G?

Lo más superlike

IA predice final de la liga colombiana Curiosidades

La IA analiza Tolima vs Junior y anticipa un cierre de infarto en la final de la Liga Colombiana

La Inteligencia Artificial analizó la final y anticipó un duelo intenso que podría cambiar el rumbo del campeonato.

Maluma causa furor en su comunidad digital. Maluma

Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

Esmeralda Camacho: la violinista de Nodal que intriga por su cercanía con él Christian Nodal

¿Quién es Esmeralda? La violinista de Nodal vinculada sentimentalmente con el cantante

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos