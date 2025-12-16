Exparticipante de MasterChef reapareció tras padecer un infarto: ¿cuál es su estado de salud?

En los últimos días, un reconocido cantante, quien fue exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina hace varios años, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras padecer un infarto, luego de una presentación.

Por el momento, varios de sus seguidores han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la preocupación que generó al ser remitido a un centro médico por su estado de salud.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Quién es el reconocido exparticipante de MasterChef Celebrity que enfrentó un infarto?

Una de las figuras más representativas de Argentina es Joaquín Levinton, quien se ha destacado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al ser un reconocido compositor y uno de los integrantes de la agrupación musical: ‘Turf Oficial’.

Luego de una presentación que tuvo Joaquín hace unos días, la agrupación de ‘Turf Oficial’, compartió un comunicado en el que revelaron que tuvo que ser remitido a un centro médico tras un fuerte dolor en el pecho, en el que fue diagnosticado con un infarto. Sin embargo, logró estar fuera de peligro tras el cuidado de especialistas médicos.

¿Quién fue el exparticipante de MasterChef que enfrentó un complicado momento de salud? | Foto: Freepik

Por su parte, Joaquín hizo parte de MasterChef Celebrity Argentina en el año 2022, en el que adquirió gran popularidad por parte de sus seguidores al demostrar su talento en la cocina y, también, por su arrolladora personalidad.

¿Qué dijo Joaquín Levinton de su estado de salud? | Foto: Freepik

¿Qué dijo Joaquín Levinton tras el infarto que padeció hace unos días?

Después de varios días en el que varios seguidores de Joaquín se preocuparon por su estado de salud, el cantante reapareció el pasado 15 de diciembre a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 460 mil seguidores, expresando las siguientes palabras: