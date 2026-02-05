Beba y Valentino ganaron la prueba de salvación en La casa de los famosos Colombia luego de competir contra Alejandro Estrada y Eidevin.

¿Cómo fue la primera prueba de salvación de este 5 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes se le midieron a nueva prueba de salvación donde todos compitieron a excepción de Valentino y Beba, quienes son los líderes de la semana y cuentan con este beneficio, el cual debían seguir defendiendo.

La prueba consistió en que en las parejas de la semana debían mover unas pelotas rebotándolas con una bandeja sostenida por cada jugador en medio de una pared central con agujeros circulares e ir avanzando y anotando en una caneca.

La pareja que lograra transportar todas las pelotas se convertiría en la ganadora y en la elegida para enfrentar a los líderes en la gala.

Quienes se llevaron el triunfo fue la pareja conformada por Alejandro Estrada y Eidevin.

¿Cómo fue la prueba de parejas final en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este 5 de febrero junto a la presentadora Carla Giraldo, Alejandro Estrada y Eidevin compitieron por el poder de la salvación en La casa de los famosos Colombia contra los líderes Valentino y Beba.

En la prueba debían poner unas ardillas de peluche con ayuda de un saltarín en unas plataformas, donde la pareja que logró obtener el poder de la salvación fue la de Valentino y Beba.

El momento fue bastante tenso para ambas parejas luego de que minutos antes Valentino y Alejandro Estrada protagonizaran una fuerte discusión en la sala.

Sin embargo, Alejandro Estrada no perdió del todo debido a que logró ganarse una cena romántica con Yuli Ruiz tras cumplir la misión que le encomendó El Jefe.

Cabe recordar que, dicho beneficio lo podrán utilizar este viernes 5 de febrero, fecha en la que darán a conocer el nombre de la pareja que sacarán de la placa de nominación.

No olvides que es domingo 8 de febrero conoceremos a los nuevos eliminados de La casa de los famosos Colombia tras ser eliminación doble por regla del Jefe.