El influenciador Maiker contó a toda Colombia los momentos que más lo han marcado en toda su vida tras haber estado en la sección 'Línea de vida' con la presentadora Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

¿Cómo fue la infancia de Maiker?

Maiker nació en 1991 en Apartadó, Antioquia, pero se crio en Quibdó debido a que su padre trabajaba gran parte del tiempo y no contaba con las condiciones para encargarse de su educación, por lo que decidió enviarlo a vivir con sus hermanas y su abuela. Allí pasó su infancia, lejos de sus padres.

Con el paso del tiempo, Maiker conoció a su madre cuando tenía siete años, pero nunca sintió que le hacía falta.

En su adultez se dio cuenta que su padre fue quien lo mantuvo alejado de ella, pues su madre lo tuvo cuando tenía 15 años y no podía cómo adquirir dicha responsabilidad.

Maiker contó que durante varios años culpó a su padre por esa decisión y mantuvo resentimiento. Con el tiempo ha ido logrando superar esa etapa.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

¿Cuál fue le momento que cambió la vida de Maiker?

En 2014 inició su actividad en redes sociales junto a Neider García, pareja de la presentadora Karen Sevillano.

A partir de esa experiencia entendió que podía generar ingresos a través de plataformas digitales, convirtiendo esta labor en su oficio.

Tiempo después nació su hijo, un hecho que, según ha contado, marcó un cambio en su vida.

Actualmente mantiene una relación con Eva María, quien, de acuerdo con sus palabras, ha sido un apoyo en su proceso personal.

Cuando recibió la propuesta para participar en La casa de los famosos Colombia, Maiker manifestó dudas iniciales; sin embargo, tras conversar con personas cercanas, decidió aceptar la invitación y sumarse al proyecto.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

Señaló que su hijo, su familia y sus amigos son la principal razón para permanecer en el programa.

Además, concluyó entre lágrimas que al referirse a las mujeres de su familia, ella lo son “todo” para él, pues les agradece por todo lo que han hecho por él.

Recuerda estar al pendiente de todo lo que ocurre con el influenciador en las galas y en la aplicación del Canal RCN.