Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron romántica cena en La casa de los famosos: hubo beso

La casa de los famosos Colombia nunca deja de sorprender y la primera pareja sentimental parece estar floreciendo dentro de ella. Este jueves 5 de febrero Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron acceso a una cena romántica gracias a los esfuerzos del actor por cumplir la misión otorgada por El Jefe para que esto fuera una realidad.

¿Cuál fue la misión que Alejandro Estrada cumplió para ganar una cena con Yuli Ruiz?

Durante el After de La casa de los famosos Colombia del pasado miércoles 4 de febrero se dio a conocer que Alejandro Estrada obtuvo una misión por parte de El Jefe que tenía como recompensa una cena romántica con Yuli Ruiz.

Alejandro Estrada tuvo un nuevo gesto romántico con Yuli Ruiz. Foto: RCN

Esta consistía en darle una serenata a la joven participante sin que nadie sospechara de que se trataba de una misión. Con ayuda de varios participantes, Alejandro Estrada compuso una canción exclusivamente para Yuli con la ayuda de otros participantes del reality, logrando así que El Jefe le diera el premio prometido: una cena para dos.

¿Cómo fue la cena romántica entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz?

Poco después de que finalizara la prueba de robo de salvación de este jueves, Carla Giraldo le pidió a Yuli Ruiz que se parara al lado de Alejandro Estrada para darles el feliz anuncio.

Alejandro Estrada tuvo un romántico gesto con Yuli Ruiz en La casa de los famosos. Fotos: RCN

La presentadora de La casa de los famosos Colombia reveló todo lo que hubo detrás para que El Jefe les prepara una cena romántica tanto para ella como para el actor, gracias a los esfuerzos de él porque esto fuera una realidad.

Al enterarse de todo lo que Alejandro hizo por ella, Yuli Ruiz no dudó en agradecerle por todo y terminó dándole un tierno beso en su mejilla. Luego de esto, ambos participantes se dirigieron a un salón especial en donde los esperaba una mesa con dos platos listos para ser consumidos por los dos en medio de una charla.

De esta manera, se daría inicio a lo que parece ser un acercamiento que va más allá de la amistad y podría marcar a la primera pareja conformada en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.