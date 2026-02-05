Cambios en La casa de los famosos, así quedaron los cuartos: hubo pleito con Alejandro Estrada
Beba y Valentino, líderes de la semana, hicieron cambios en los dos cuarto de La casa de los famosos Colombia tras ganar dicho beneficio.
¿Por qué se hicieron cambios en los cuartos en La casa de los famosos Colombia?
El Jefe les dejó un poder a los líderes de la semana en la caja de pandora, donde les otorgó el beneficio de modificar los cuartos "Calma" y "Tormenta" a su gusto.
Cabe señalar que, este poder le tocó repetirlo a Valentino, quien se había ganado este poder el primer día de la competencia y fue el responsable de distribuir a los participantes en los cuartos.
Ahora, le volvió a tocar, pero esta vez junto a Beba, donde ambos decidieron ubicar a sus compañeros en los cuartos.
¿Cómo quedaron los cuartos tras el liderazgo de Valentino y Beba en La casa de los famosos Colombia?
Los influenciadores decidieron hacer unos cambios importantes, donde algunos fueron bastante sorpresivos.
Así quedó Calma:
- Valentino
- Beba
- Nicolás Arrieta
- Tebi Bernal
- Mariana Zapata
- Eidevin
- Jay Torres
- Juanse Laverde
- Maiker
- Juanda Caribe
Así quedó Tormenta:
- Sara Uribe
- Yuli Ruiz
- Manuela Gómez
- Lorena Altamirano
- Campanita
- Juan Palau
- Alexa Torrex
- Alejandro Estrada
- Marilyn Patiño
¿Cómo reaccionaron los participantes en La casa de los famosos Colombia?
Varios participantes mostraron que estuvieron de acuerdo, otros manifestaron que no les afecta la situación en lo absoluto a pesar de que los hayan separado de sus más cercanos como Juanse Laverde y Lorena Altamirano.
Sin embargo, otros sí se dejaron ver un poco molestos al respecto como Alexa y Alejandro Estrada que indicaron que, por ahora ellos son los que tienen la ventaja, pero el juego es largo y todo puede cambiar.
Tras su argumento, Beba le llamó la atención a Alejandro Estrada junto con Valentino terminaron en conflicto y fuerte discusión luego de que el actor lo tildara de "loco".
Valentino se alteró y le pidió que respetara su salud mental y el hecho de estar medicado, por lo que Alejandro Estrada también le pidió respeto y que no lanzara fuertes palabras en su contra.