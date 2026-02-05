Beba y Valentino, líderes de la semana, hicieron cambios en los dos cuarto de La casa de los famosos Colombia tras ganar dicho beneficio.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez dejó un valioso legado: esto pasaría con su herencia musical

¿Por qué se hicieron cambios en los cuartos en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe les dejó un poder a los líderes de la semana en la caja de pandora, donde les otorgó el beneficio de modificar los cuartos "Calma" y "Tormenta" a su gusto.

Cabe señalar que, este poder le tocó repetirlo a Valentino, quien se había ganado este poder el primer día de la competencia y fue el responsable de distribuir a los participantes en los cuartos.

Ahora, le volvió a tocar, pero esta vez junto a Beba, donde ambos decidieron ubicar a sus compañeros en los cuartos.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

¿Cómo quedaron los cuartos tras el liderazgo de Valentino y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Los influenciadores decidieron hacer unos cambios importantes, donde algunos fueron bastante sorpresivos.

Así quedó Calma:

Valentino

Beba

Nicolás Arrieta

Tebi Bernal

Mariana Zapata

Eidevin

Jay Torres

Juanse Laverde

Maiker

Juanda Caribe

Así quedó Tormenta:

Sara Uribe

Yuli Ruiz

Manuela Gómez

Lorena Altamirano

Campanita

Juan Palau

Alexa Torrex

Alejandro Estrada

Marilyn Patiño

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

¿Cómo reaccionaron los participantes en La casa de los famosos Colombia?

Varios participantes mostraron que estuvieron de acuerdo, otros manifestaron que no les afecta la situación en lo absoluto a pesar de que los hayan separado de sus más cercanos como Juanse Laverde y Lorena Altamirano.

Sin embargo, otros sí se dejaron ver un poco molestos al respecto como Alexa y Alejandro Estrada que indicaron que, por ahora ellos son los que tienen la ventaja, pero el juego es largo y todo puede cambiar.

Tras su argumento, Beba le llamó la atención a Alejandro Estrada junto con Valentino terminaron en conflicto y fuerte discusión luego de que el actor lo tildara de "loco".

Valentino se alteró y le pidió que respetara su salud mental y el hecho de estar medicado, por lo que Alejandro Estrada también le pidió respeto y que no lanzara fuertes palabras en su contra.