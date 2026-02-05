Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Cambios en La casa de los famosos, así quedaron los cuartos: hubo pleito con Alejandro Estrada

Los líderes de la semana hicieron cambios en los cuartos en La casa de los famosos Colombia tras ganar dicho beneficio.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beba y valentino en la casa de los famosos Colombia
Beba y Valentino cambian los cuartos en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

Beba y Valentino, líderes de la semana, hicieron cambios en los dos cuarto de La casa de los famosos Colombia tras ganar dicho beneficio.

Artículos relacionados

¿Por qué se hicieron cambios en los cuartos en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe les dejó un poder a los líderes de la semana en la caja de pandora, donde les otorgó el beneficio de modificar los cuartos "Calma" y "Tormenta" a su gusto.

beba y valentino eligen cuartos en la casa de los famosos

Cabe señalar que, este poder le tocó repetirlo a Valentino, quien se había ganado este poder el primer día de la competencia y fue el responsable de distribuir a los participantes en los cuartos.

Ahora, le volvió a tocar, pero esta vez junto a Beba, donde ambos decidieron ubicar a sus compañeros en los cuartos.

Artículos relacionados

¿Cómo quedaron los cuartos tras el liderazgo de Valentino y Beba en La casa de los famosos Colombia?

Los influenciadores decidieron hacer unos cambios importantes, donde algunos fueron bastante sorpresivos.

valentino y beba modifican los cuartos en la casa de los famosos

Así quedó Calma:

  • Valentino
  • Beba
  • Nicolás Arrieta
  • Tebi Bernal
  • Mariana Zapata
  • Eidevin
  • Jay Torres
  • Juanse Laverde
  • Maiker
  • Juanda Caribe

Así quedó Tormenta:

  • Sara Uribe
  • Yuli Ruiz
  • Manuela Gómez
  • Lorena Altamirano
  • Campanita
  • Juan Palau
  • Alexa Torrex
  • Alejandro Estrada
  • Marilyn Patiño

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los participantes en La casa de los famosos Colombia?

Varios participantes mostraron que estuvieron de acuerdo, otros manifestaron que no les afecta la situación en lo absoluto a pesar de que los hayan separado de sus más cercanos como Juanse Laverde y Lorena Altamirano.

Sin embargo, otros sí se dejaron ver un poco molestos al respecto como Alexa y Alejandro Estrada que indicaron que, por ahora ellos son los que tienen la ventaja, pero el juego es largo y todo puede cambiar.

Tras su argumento, Beba le llamó la atención a Alejandro Estrada junto con Valentino terminaron en conflicto y fuerte discusión luego de que el actor lo tildara de "loco".

Valentino se alteró y le pidió que respetara su salud mental y el hecho de estar medicado, por lo que Alejandro Estrada también le pidió respeto y que no lanzara fuertes palabras en su contra.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Así fue la cena romántica de Alejandro Estrada y Yuli Ruiz Alejandro Estrada

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz tuvieron romántica cena en La casa de los famosos: hubo beso

Alejandro Estrada cumplió con una misión de El Jefe y como premio obtuvo una cena romántica con Yuli Ruiz.

Beba y Valentino en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Beba y Valentino ganaron la prueba de salvación en La casa de los famosos

Beba y Valentino lograron ganarse la prueba de salvación y conservar el beneficio en La casa de los famosos Colombia.

maiker en la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Línea de vida de Maiker en La casa de los famosos; contó por qué no creció con sus padres

El influenciador Maiker dio a conocer en La casa de los famosos Colombia los momentos que han marcado su vida.

Lo más superlike

Emiro Navarro aún no cree. Emiro Navarro

Emiro Navarro celebra uno de los logros más grandes de su carrera: "Me desperté y sigo soñando"

Emiro Navarro compartió su emoción en redes tras ser confirmado en MasterChef Celebrity 2026, un sueño hecho realidad.

Ozuna se describió como un coleccionista compulsivo durante un video en redes. Talento internacional

Ozuna se confiesa coleccionista compulsivo y venderá la ropa que ya no usa

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia