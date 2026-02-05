Juliana Calderón tras la muerte de su novio, primo de Yeison Jiménez: "quisiera desaparecerme"

La empresaria Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, dio a conocer lo difícil que ha sido para ella la partida de su novio Juan Manuel Rodríguez, quien falleció junto al cantante Yeison Jiménez en la avioneta el pasado 10 de enero.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre la partida de su novio, primo de Yeison Jiménez?

En entrevista con Los 40 Colombia, la joven señaló que vivir el duelo ha sido un proceso bastante complejo para ella, pues es un dolor que nunca había experimentado.

"Yo he pasado por todo, pero un dolor tan profundo como este nunca lo había sentido (...) le eché mucho la culpa a Dios, le decía por qué hiciste eso, por qué te lo llevaste, esto y lo otro, pero hoy en día entiendo que las cosas de él son perfectas", dijo.

Destacó que en cuanto se enteró de la muerte del joven ella se alejó de las redes sociales para no llenarse de la cantidad de críticas que comenzaron a lanzarle luego de que Yina Calderón revelara la relación que había entre ellos, pues en su mayoría no le creían que tuvieran un noviazgo.

Tras el dolor que sentía les pidió a sus hermanas que se hicieran cargo de su emprendimiento de productos capilares y otros servicios debido a que no tenía cabeza para trabajar, pero ellas le hicieron un fuerte llamado de atención al verla tan mal.

"Mis hermanas me aterrizaron me dijeron 'usted no puede seguir así, no está comiendo, está llevada, ¿qué está pasando? la vida sigue', y eso complejo porque yo quisiera desaparecerme, te lo juro, yo quisiera no volver a ver un celular, yo quisiera no volver a tocar el tema con nadie, pero muchas personas depende de mí", agregó.

¿Juliana Calderón tuvo que irse del país a pasar su duelo por su novio?

La joven indicó que no quería saber de absolutamente nada y que duelo era cada vez más difícil cuando escuchaba la música de Yeison Jiménez o que la gente la veía y le preguntaban del tema, por lo que, sus hermanas le aconsejaron irse del país y por eso viajó varios días a Jamaica.

"Me tranquilicé un poco más, llegué más calmada", añadió.

Comentó que ahora sabe que tiene que estar enfocada en la empresa, pero aclaró que no ha sido un proceso fácil para ella, pues siente que todavía tiene mucho por sanar.