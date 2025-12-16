Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma desempolvó un recuerdo de su juventud que enterneció las redes: "el hombre que yo más amo"

Maluma compartió un recuerdo de su juventud junto al hombre que más ama, que reflejó su sencillez y generó emoción en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Maluma causa furor en su comunidad digital.
Maluma causa furor en su comunidad digital al desempolvar un tierno recuerdo. (Foto Mike Coppola/AFP)

Maluma desempolvó un recuerdo junto al que, según sus propias palabras, es el hombre que más ama y generó furor y ternura en las redes sociales.

Maluma muestra un video de sus inicios.
Maluma muestra un video de sus inicios junto a su primo Romeo. (Foto Angela Weiss/AFP)

¿De qué manera Maluma recordó sus inicios junto a su primo Romeo?

El artista decidió compartir un video de sus primeros años de carrera, donde aparece acompañado de su primo Romeo en un momento que derritió los corazones de su comunidad digital.

La publicación muestra a un Maluma juvenil, sin barba y con pocos tatuajes, saludando a su comunidad de entonces y presentando a Romeo con cariño.

El pequeño, con timidez, se presentó ante los internautas y logró despertar la ternura de miles de seguidores, quienes resaltaron además la belleza del cantante en su juventud.

“Aquí con el hombre que yo más amo, mi primo Romeo”, expresó Maluma en su publicación.

Muchos internautas destacaron la sencillez del artista en sus inicios y la cercanía que siempre ha mostrado con su familia.

¿Cómo ha evolucionado musicalmente Maluma desde sus primeros años de carrera?

Hoy, Maluma es uno de los referentes más importantes de la música urbana en el país y en el mundo.

Hace siete meses lo demostró en su ciudad natal con su gira “Medellín en el mapa”, un espectáculo de gran formato que reunió a miles de asistentes y contó con invitados de talla internacional como Carín León, Juanes, Feid y Blessd.

El recuerdo con Romeo, en contraste con su actual éxito, muestra la evolución de un artista que ha sabido crecer sin perder la esencia de sus raíces familiares.

El impacto de Maluma en la industria musical no solo se mide por sus giras multitudinarias, sino también por la manera en que ha logrado expandir su influencia a nivel internacional.

Su estilo, que combina reguetón con fusiones de pop y sonidos latinos, le ha permitido conquistar escenarios en Europa, Estados Unidos y América Latina, consolidándose como uno de los artistas colombianos más exportados de la última década.

Su evolución también se ha visto en la madurez artística. De aquel joven que apenas saludaba a sus primeros seguidores en videos caseros, hoy se reconoce a un intérprete que ha colaborado con figuras de talla mundial como Madonna, Shakira y The Weeknd.

Cada colaboración ha ampliado su alcance y ha mostrado la versatilidad de su propuesta musical.

El recuerdo con Romeo, se convierte en un recordatorio de que detrás del ícono global sigue existiendo el mismo joven paisa que inició con sueños y disciplina.

Maluma felicita a su primo Romeo.
Maluma felicita a su primo Romeo con tierno video de su juventud. (Foto Attila Kisbenedek/AFP)
