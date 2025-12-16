Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid sorprende al hacer impactante anuncio sobre su vida: "Todo tiene su final"

El reguetonero Feid rompió el silencio e hizo importante anuncio para sus seguidores, ¿confirmó ruptura con Karol G?

Feid dejó sorpresivo mensaje en sus redes
Feid compartió anuncio a través de sus redes sociales. (AFP: Dia Dipasupil)

Los nombres de Feid y Karol G han estado acaparando las miradas en el último tiempo por su aparente ruptura sentimental luego de más de dos años de relación.

¿Feid confirmó su ruptura con Karol G?

Aunque la pareja prefirió decantarse por guardar silencio durante este tiempo, en los últimos días ambos decidieron reaparecer en sus redes sociales y han dejado mensajes que han avivado los rumores de ruptura.

La primera en aparecer fue Karol G, quien compartió una ráfaga de publicaciones en las que se dejó ver de viaje junto a su familia y en donde reveló que decidió cortarse su cabello varios centímetros.

Ahora el cantante Feid decidió romper su silencio recientemente para hacer un anuncio importante a través de sus redes sociales que sorprendió a sus seguidores.

Feid habría confirmado ruptura con Karol G
Feid habría confirmado ruptura con Karol G. (AFP: Mike Coppola y Freepik)

¿Cuál fue el anuncio que hizo Feid y que sorprendió a sus fans?

El cantante Feid sorprendió a sus seguidores en la jornada del 16 de diciembre con el lanzamiento de su documental "X THE ENDX".

El reguetonero estrenó este 16 de diciembre su documental, lo curioso es que decidió hacer el anuncio con la canción "Todo Tiene Su Final" de Héctor Lavoe y Willie Colón.

En la parte del audio que dejó el reguetonero hay frases como "Nada dura para siempre" o "Tenemos que recordar que no existe eternidad".


Esta canción no pasó por desapercibido y generó varios comentarios en los fanáticos de ambos, quienes creen que ya es más que confirmado que no están juntos.

¿Karol G aparece en el documental de Feid?

Feid lanzó este novedoso proyecto audiovisual en el que muestra una extensión visual de su música, en donde decidió construir un relato fragmentado, compuesto por varias piezas.

En este audiovisual se reflejan letras y sonidos que representan el recorrido de la carrera de Feid hasta la actualidad. Siendo un producto de consumo digital.

Este proyecto combina música, interpretación y elementos visuales que refuerzan el estado emocional del proyecto. No hay entrevistas, voces externas tipo documental.

Sin embargo, se conoce que la artista paisa no aparece, ni tampoco la canción que hicieron tiempo atrás llamada "Verano Rosa", la cual la artista eliminó de su documental.

Supuestas pistas de que Karol G y Feid siguen juntos
Teorías apuntan a que Karol G y Feid terminaron. (AFP: Mike Coppola)
