Yaya Muñoz no se quedó callada y respondió al comentario de Valentino Lázaro sobre el Tolima

La expectativa por la final de la Liga Colombiana también se vive fuera de la cancha. En medio de la previa del partido decisivo, Valentino Lázaro aprovechó el ambiente futbolero para hablarle a Yaya Muñoz sobre su equipo.

¿Qué le dijo Valentino Lázaro a Yaya Muñoz antes del partido decisivo del Tolima?

El encuentro, que se jugará esta noche, 16 de diciembre, en condición de local, llega con presión para los hinchas del equipo del pijao, pues en el anterior encuentro Junior se impuso ante el Tolima con 3 goles.

Este contexto fue suficiente para que Valentino Lázaro encendiera la conversación en redes sociales con un comentario dirigido a Yaya Muñoz, quien es hincha del equipo ibaguereño.

En medio de la conversación en el podcast de Tamo en vivo, el creador de contenido aprovechó para bromear sobre la pérdida del equipo tolimense y generando una inesperada reacción en Yaya Muñoz.

“Después de la goleada que le metió el Junior a tu Tolima. Pero ese equipo merecía más por talento innato”, dijo entre risas refiriéndose al Junior

El creador de contenido lanzó el comentario en tono jocoso justo horas antes del compromiso, generando reacciones no solo en Yaya, sino también entre los internautas, quienes no pararon de comentar.

Yaya Muñoz defendió a su equipo tras comentario de Valentino Lázaro. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Yaya al comentario de Valentino Lázaro sobre la final?

Tras el comentario de Valentino, Yaya Muñoz reaccionó visiblemente desilusionada y con una expresión de tristeza diciendo: “todavía tenemos un partido amigo”, asegurando que todavía hay oportunidad de ganar y eso solo se ve en el último partido.

“Yo no pierdo la fe, ni la esperanza”, dijo en tono convencida generando de inmediato reacciones y risas entre sus compañeros de set.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de los usuarios que hablaron del difícil panorama que enfrenta el Tolima en esta final y algunos incluso bromearon con: “Yaya va a ser la sal del Tolima van a ver” o “Yaya nos saló el partido”.

Lo cierto que es que en unas horas, se jugara un nuevo encuentro balompédico en el que los colombianos conocerán cuál de los dos equipos se llevará la anhelada estrella.