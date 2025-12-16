Laura de León y Salomón Bustamante sorprenden al dar noticia, ¿no siguen juntos?

Laura de León y Salomón Bustamante han acaparado la atención en los últimos meses por la duda de sus seguidores sobre si están juntos o no.

¿Laura de León y Salomón Bustamante se habían separado?

Laura de León y Salomón Bustamante volvieron a acaparar la atención en redes sociales tras anunciar una noticia que muchos esperaban. Con un mensaje encargado de emoción y complicidad, ambos confirmaron que atraviesan una etapa significativa.

Aunque la pareja ha sido reservada con algunos aspectos de su vida personal, en esta ocasión decidieron romper su silencio y compartir una noticia que les venían pidiendo con insistencia.

El recordado presentador de Muy Buenos Días fue el encargado en tomar la iniciativa de hablar sobre su matrimonio con Laura de León y revelar por qué llevan tanto tiempo sin mostrarse juntos y aparecer en redes sociales.

Salomón Bustamante y Laura de León se sinceraron sobre su relación. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue la buena noticia que Laura de León y Salomón Bustamante dieron a sus fans?

Salomón Bustamante fue sincero al decir que después de mucho tiempo hablaría de su vida personal y de los cambios que ha tomado en el último tiempo.

Por primera vez hablaré de mi vida privada después de mucho tiempo, solo o acompañado decidí ser feliz, mi felicidad depende de mí, por esa razón omití y omitiré muchas cosas por mi tranquilidad.

El presentador aseguró que desde 2024 fue que decidió que no quería seguir mostrando su relación y que quería darle un contenido diferente a sus seguidores.

Asimismo, aseguró que decidió hacer varios cambios para buscar su felicidad, sin importar si estaba solo o en compañía.

Según Salomón, estos cambios en su vida le han significado buenas oportunidades a nivel laboral y también le han hecho tener una comunidad más sólida.

Lo único que les puedo decir es que desde hace más de un año decidí cambiar mi contenido y a ustedes les ha encantado, hemos crecido bastante, hemos trabajado y hasta compré un asador.

Desde ya, Bustamante les aseguró que para 2026 no cambiará nada en su contenido y que seguirá manteniendo su matrimonio alejado de sus redes sociales.

El contenido seguirá siendo el mismo, yo soy el de siempre y lo más importante soy tan humano como tú, los quiero.

¿Cuáles fueron las últimas fotos de Laura de León y Salomón Bustamante juntos?

Laura de León y Salomón Bustamante llevan meses sin compartir una foto o contenido juntos en sus redes sociales, sin embargo, en la celebración del Día de las Velitas, ambos dejaron fotos que demostraron que estaban juntos.

Aunque no se dejaron ver sus rostros, si compartieron algunas imágenes en las que rasgos suyos quedaron en evidencia, algo que emocionó a sus seguidores y que empezó a ser la prueba que estaban juntos.