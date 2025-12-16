Concierto de Beéle se transmitirá por el Canal RCN, ¿cuándo?

La música en vivo vuelve a unir a miles de personas con la transmisión del concierto de Beéle. Esta presentación, correspondiente a la séptima fecha del artista, será emitida en tiempo real para que el público pueda seguir el evento desde distintos dispositivos y plataformas.

¿Cuándo será la transmisión del concierto de Beéle?

La transmisión del concierto de Beéle se realizará este miércoles, 17 de diciembre, a partir de las 9:30 p. m. El evento se llevará a cabo en el Movistar Arena y marcará un momento destacado al llevar este espectáculo directamente a las pantallas de los televidentes y oyentes.

El concierto de Beéle será transmitido por las plataformas de RCN / (Foto del Canal RCN)

Esta séptima fecha se suma a una serie de presentaciones que han generado amplio interés entre los seguidores del artista. La transmisión permitirá seguir el concierto en el mismo momento en que ocurre, sin importar la ubicación del público.

Esta iniciativa se plantea como una alternativa para quienes no pudieron asistir de forma presencial, pero quieren vivir la experiencia del evento en tiempo real.

¿Dónde ver en vivo el concierto de Beéle este 17 de diciembre?

El concierto será transmitido en vivo a través del Canal RCN, la aplicación oficial del canal y las señales de RCN Radio. Estas opciones permitirán al público elegir la plataforma que mejor se adapte a sus hábitos de consumo, ya sea desde televisión, dispositivos móviles o radio.

La transmisión simultánea busca ampliar el alcance del evento y facilitar el acceso a una audiencia diversa. Internautas han señalado que este tipo de emisiones refuerzan la conexión entre los artistas y su público, al ofrecer contenidos en tiempo real a través de distintos medios.

RCN transmitirá en vivo el show de Beéle / (Foto del Canal RCN)

Se trata de una transmisión que se presenta como un hecho sin precedentes, al tratarse de un concierto emitido en vivo desde el Movistar Arena. La producción está a cargo de Megalive y Páramo Presenta, compañías responsables de la realización del evento.

¿Cómo han sido las presentaciones de Beéle?

Beéle consolidó un momento histórico en el Movistar Arena de Bogotá durante 2025 al completar una serie de múltiples fechas que evidenciaron el alcance de su propuesta musical. Inicialmente, el artista anunció conciertos que se desarrollaron a lo largo de noviembre.

Debido a la alta demanda registrada, se sumaron nuevas funciones en diciembre, extendiendo la agenda hasta los días 17 y 20. Estas fechas correspondieron a la séptima y octava presentación, respectivamente, cerrando una gira que tuvo gran acogida por los fans.

Las presentaciones de Beéle han llamado la atención de los fans / (Foto del Canal RCN)

Durante estas presentaciones, Beéle mostró el repertorio de su álbum Borondo, marcando un cierre significativo del 2025. Los espectadores de los próximos shows continúan a la expectativa del evento y de su transmisión en vivo, que permitirá seguir en tiempo real una de las fechas finales de esta serie de presentaciones.