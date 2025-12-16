Karol G visitó a sus fans de La Guajira y encantó interpretando los hits de sus últimos álbumes
Karol G llegó a La Guajira, regaló obsequios a sus fans más pequeños y los deleitó con canciones de sus últimos álbumes.
Karol G no deja de ser tema de conversación después de haber cargado unas historias en su cuenta de Instagram revelando que había cortado su cabello. Ahora, en redes sociales se han viralizado una serie de videos donde se le ve en La Guajira bailando y cantando con sus fans más jóvenes.
¿Qué hacía Karol G en La Guajira?
Luego de unas merecidas vacaciones en Hawái, 'La Bichota' llegó a La Guajira acompañada de su Fundación 'Con Cora', para llevar alegría y regalos a los fans más pequeños de la comunidad Wayuú de Manaure en estas fechas navideñas.
En TikTok, se observa como la artista de 34 años aparece luciendo un sombrero volteao mientras interpreta uno de los éxitos de su álbum 'Mañana Será Bonito', 'Mientras me curo del Cora' y 'Si antes te hubiera conocido' de 'Tropicoqueta'.
Emocionados por su presencia, los niños del corregimiento de Musichi, de la comunidad de Marakari cantaron junto a la artista paisa, entre abrazos y sonrisas que reflejaron la cercanía del encuentro.
Asimismo, en otros videos difundidos en esta red social, Carolina Giraldo, nombre de pila de la antioqueña, aparece bailando 'La Yonna', una danza tradicional de la comunidad Wayuú, demostrando su cariño por estas raíces culturales y sorprendiendo por su destreza en el baile.
¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la presencia de Karol G en La Guajira?
En redes sociales, las reacciones no tardaron en llegar. Miles de seguidores resaltaron su hermosa labor y la alegría que llevó a la comunidad, además de aplaudir su sencillez y pedirle que continúe manteniendo su humildad.
Ojalá haya más artistas como tu Karol, Dios te bendiga.", "Tan linda Karol que detalle tan lindo con los niños de La Guajira que se merecen todo", y "La humildad de Karol es única, qué artista se pone a bailar descalza en esa arena.", fueron solo alguno de los comentarios que dejaron en redes.
¿Karol G terminó con Feid?
Cada vez son más los rumores que indican que la relación entre los artistas colombianos habría llegado a su fin. En los últimos meses, ambos han dejado señales de distanciamiento, e incluso la cantante sorprendió al dejar de seguir al Ferxxo en su cuenta de TikTok.
Por ahora, pese a las constantes especulaciones, ni Karol G ni Feid han confirmado de manera oficial la noticia, lo que mantiene en expectativa y preocupación a sus miles de seguidores alrededor del mundo.