Reconocido cantante sufrió un inesperado accidente de tránsito: ¿de quién se trata?

En las últimas horas se confirmó el accidente de tránsito de reconocido cantante, quien fue remitido a un centro médico.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién fue el cantante que tuvo un accidente? | Fotos: Freepik

Un reconocido cantante atravesó por un complicado momento luego de confirmarse que atravesó por un inesperado accidente de tránsito, el cual generó gran preocupación por parte de sus seguidores y allegados.

Además, varios internautas han generado una ola de comentarios acerca de saber cuál es su estado de salud actual, pues los hechos fueron presentados en las últimas horas, luego de tener unas grabaciones.

¿Quién es el reconocido cantante que tuvo un accidente de tránsito?

El nombre de Roberto Carlos se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras las recientes declaraciones que compartió su equipo a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, expresó las siguientes palabras:

¿Cómo se confirmó el accidente de Roberto Carlos? | AFP: Martin Bernetti

“Nos gustaría informarles que, durante la filmación del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos estuvo involucrado en un pequeño accidente automovilístico. Fue ingresado en el hospital de Grado y fue dado de alta poco después, sin mayores problemas. Agradecemos sinceramente las manifestaciones de afecto y tranquilizamos a todos informando que los involucrados están bien”, dice el comunicado.

Por el momento, se evidencia que el accidente de tránsito no fue de una magnitud alta, pues se encuentra estable, según lo reveló el equipo médico que lo acompañó, luego de ser intervenido en un centro médico.

Así también, varios de sus seguidores le han enviado emotivos mensajes de apoyo para que tenga una pronta recuperación y retome cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.

¿Cómo ha adquirido gran popularidad Roberto Carlos en los últimos años?

Sin duda, uno de los cantantes con gran influencia en Latinoamérica es Roberto Carlos, oriundo de Brasil, quien se ha destacado a través de las diferentes plataformas musicales por el éxito de varias de sus canciones como: ‘Cama y mesa’, ‘Amor sin límite’, ‘Ese tipo soy yo’, ‘Amigo’ y ‘Lady Laura’.

¿Cómo ha adquirido popularidad Roberto Carlos? | AFP: Martin Bernetti

El género principal con el que el cantante ha adquirido gran popularidad y el cariño de todos sus seguidores son las baladas románticas, destacándose como uno de los más resonados por la autenticidad que lleva a cabo en cada una de sus piezas musicales.

