Shakira rompió el silencio sobre su polémico verso contra Clara Chía
La artista Shakira confesó si se arrepiente sobre la tiradera que hizo contra Gerard Piqué y Clara Chía.
La cantante Shakira reveló a sus millones de fanáticos si se arrepiente o no de su tiradera contra su expareja Gerard Piqué y Clara Chía en su canción con Bizarrap "Music Sessions #53".
¿Shakira se arrepiente de haberle tirado a Clara Chía?
La artista siempre ha señalado en constantes entrevista que dicha canción fue un descanso para ella, pues pudo descargar muchos sentimientos luego del difícil momento que estaba atravesando tras su separación con el exfutbolista por supuesta infidelidad.
Dicho videoclip, que suma más de más de 830 millones de reproducciones en YouTube, causó gran revuelo en su momento, pues la artista se fue sin filtro contra el padre de sus hijos la actual pareja de él.
En entrevista con Vanity Fair fue interrogada sobre si arrepentía sobre el polémico verso “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, en el cual hizo referencia a que Piqué la cambió a ella por Clara Chía, por lo que ella fu contundente al respecto.
"¿Si me arrepiento? No, no, no, no. Es uno de los versos más logrados de mi vida", expresó.
Aclaró que ha examinado su existencia y sabe que hay cosas que pudo haber hecho mejor, personas en las que no debió haber confiado, pero esos errores la han moldeado.
¿Shakira todavía cree en el amor?
Asimismo, la artista señaló que pese a todo lo que ha tenido que vivir sigue creyendo en el amor, aunque entendió que este pueda manifestarse de otras formas, indicando que está soltera.
“Cuando veo cómo mi madre mira a mi padre creo que el amor es totalmente posible, pero el amor se manifiesta de diferentes maneras. Estoy rodeada de amor. Ahora mismo no tengo marido, pero tengo mucho amor. La vida quita por un lado y devuelve por otro. Como decía antes, es una operación matemática", dijo.
Por ahora, la artista sigue en su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que ha tenido una gran acogida, anunciando recientemente su próximos conciertos en Europa.
Recientemente se mostró muy feliz por todo el cariño que ha recibido en Argentina, donde se encuentra actualmente.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike