Manuela Gómez sorprendió bailando al ritmo de Karol G

La influenciadora Manuela Gómez presumió su belleza luego de mostrarse bailando al ritmo de Karol G.

¿Manuela Gómez bailó al ritmo de Karol G?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró bailando al son de la Bichota.

En la grabación se dejó ver luciendo su belleza y transformación física luciendo un vestido de color tierra, con el que logró resaltar su figura.

Dicho outfit lo acompañó con su pelo suelto ondulado y una flor naranja en su cabeza como suele usarlas Karol G.

"Pura actitud Tropicoqueta", escribió sobre la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de Manuela Gómez?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y su nuevo estilo, destacando lo bien que se ve.

Además, resaltaron su actitud y su nueva personalidad con las que está cautivando a todos.

Asimismo, muchos aprovecharon para demostrarle su apoyo en su próxima faceta en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia luego de haber sido confirmada por el Jefe directamente.

Manuela Gómez se ha mostrado muy ansiosa y feliz de hacer parte del reality indicando que dará lo mejor de ella y mostrará más detalles de su evolución luego de su viral participación en Protagonistas de Nuestra Tele en el año 2012.

La empresaria indicó que no tendrá filtros para decir las cosas y seguirá con el carácter fuerte que tanto la caracteriza.

Por ahora, Manuela Gómez sigue al frente de su emprendimiento de productos de belleza para mujeres, con el que tiene una gran acogida, además de estar disfrutando de sus últimos días junto a su hija antes de ingresar a la casa más famosa de Colombia.

Asimismo, continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido sobre sus proyectos, parte de su estilo de vida, y su belleza, por la que suele recibir diversos elogios.

Mientras tanto sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda pasar con ella en La casa de los famosos Colombia.