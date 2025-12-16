Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez sorprendió bailando al ritmo de Karol G

Manuela Gómez, de La casa de los famosos Colombia, se dejó ver bailando al son de Karol G.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Manuela Gómez
Manuela Gómez se mostró bailando con Karol G/Canal RCN

La influenciadora Manuela Gómez presumió su belleza luego de mostrarse bailando al ritmo de Karol G.

Artículos relacionados

¿Manuela Gómez bailó al ritmo de Karol G?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene dos millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró bailando al son de la Bichota.

Manuela Gómez al ritmo de karol g

En la grabación se dejó ver luciendo su belleza y transformación física luciendo un vestido de color tierra, con el que logró resaltar su figura.

Dicho outfit lo acompañó con su pelo suelto ondulado y una flor naranja en su cabeza como suele usarlas Karol G.

"Pura actitud Tropicoqueta", escribió sobre la publicación.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de Manuela Gómez?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza y su nuevo estilo, destacando lo bien que se ve.

manuela gomez baila como karol g

Además, resaltaron su actitud y su nueva personalidad con las que está cautivando a todos.

Asimismo, muchos aprovecharon para demostrarle su apoyo en su próxima faceta en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia luego de haber sido confirmada por el Jefe directamente.

Manuela Gómez se ha mostrado muy ansiosa y feliz de hacer parte del reality indicando que dará lo mejor de ella y mostrará más detalles de su evolución luego de su viral participación en Protagonistas de Nuestra Tele en el año 2012.

La empresaria indicó que no tendrá filtros para decir las cosas y seguirá con el carácter fuerte que tanto la caracteriza.

Artículos relacionados

Por ahora, Manuela Gómez sigue al frente de su emprendimiento de productos de belleza para mujeres, con el que tiene una gran acogida, además de estar disfrutando de sus últimos días junto a su hija antes de ingresar a la casa más famosa de Colombia.

Asimismo, continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su contenido sobre sus proyectos, parte de su estilo de vida, y su belleza, por la que suele recibir diversos elogios.

Mientras tanto sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda pasar con ella en La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Reconocida pareja confirmó que serán padres y revelaron el género de su bebé: ¿niño o niña? Talento nacional

Reconocida pareja confirmó que serán padres, anunciando el género de su bebé: ¿niño o niña?

Famosa pareja del entretenimiento confirmó que serán padres, revelando el género de su bebé con inesperada reacción.

La broma de Yeferson Cossio a su sobrino Thiago genera críticas Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa revuelo por broma pesada a su sobrino: “Ese niño lidiar con su tío”

La pesada broma de Yeferson Cossio a su sobrino Thiago generó múltiples reacciones entre los internautas.

Laura de León y Salomón Bustamante Laura de León

Salomón Bustamante estalló tras constantes preguntas sobre Laura de León: "No me da la gana"

Salomón Bustamante sacó inéditas declaraciones a la luz para responderles a los que le preguntan por su matrimonio con Laura de León.

Lo más superlike

Novena de Aguinaldos Día 2 Navidad

Novena de Aguinaldos Día 2 - 17 de diciembre: las oraciones y gozos para rezar

En el segundo día de la Novena de Aguinaldos, la oración continúa como preparación para la Navidad. Aquí están las oraciones, los gozos y las peticiones para rezar hoy, 17 de diciembre.

Karol G

Karol G visitó a sus fans de La Guajira y encantó interpretando los hits de sus últimos álbumes

Esmeralda Camacho: la violinista de Nodal que intriga por su cercanía con él Christian Nodal

¿Quién es Esmeralda? La violinista de Nodal vinculada sentimentalmente con el cantante

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos