Reconocida pareja confirmó que serán padres, anunciando el género de su bebé: ¿niño o niña?

En las últimas semanas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras la especial noticia que compartió una reconocida pareja del entretenimiento al confirmar que se convertirán en padres.

Además, la pareja, que ha tenido gran acogida en redes sociales por el anuncio que hicieron públicamente en el que se convertirán en padres, sorprendieron con la inesperada reacción que tuvieron cuando se enteraron del género de su bebé.

¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento que esperan su bebé?

El nombre de Sebastián Yepes se ha convertido en tendencia en las últimas semanas tras confirmar en sus redes sociales hace unas semanas que se convertirá en padre por segunda vez, según lo anunció junto a su pareja.

La pareja de Sebastián es una reconocida periodista llamada Alejandra Tamayo, quien se ha desenvuelto por su gran habilidad en su carrera y, también, por crear contenido en sus redes sociales, demostrando el gran talento que tiene en la cocina.

Por esta razón, la pareja compartió hace unos días en sus cuentas oficiales de Instagram la emotiva noticia de que se convertirán en padres por segunda vez, dejando a sus seguidores sumamente felices por la noticia.

¿Cómo se confirmó la revelación del bebé que espera la pareja del entretenimiento? | Foto: Freepik

¿Cuál será el género del bebé que esperan Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo?

Recientemente, Sebastián y Alejandra compartieron un emotivo video junto a su hijo Lorenzo en su cuenta oficial de Instagram que están atravesando por un importante momento a nivel emocional tras la revelación del género de su segundo bebé y en la descripción de la publicación anunciaron las siguientes palabras:

“Lorenzo siempre lo supo, incluso desde antes de contarle que estábamos en embarazo. Aún no lo podemos creer. Gracias a nuestro médico amado, Carlos Alberto Mejía por acompañarnos con tanto amor”, agregó la pareja.

Sebastián Yepes y su pareja revelaron que esperan una hija. | Foto: Freepik

En el video se refleja la especial reacción que tuvo Lorenzo, el primogénito de la pareja, quien sorprendió al enterarse que tendrá una hermana, pues se evidencia, que siempre tuvo el presentimiento de poder darle una gratificante bienvenida a la bebé en el futuro. Sin duda, la noticia, ha generado una ola de comentarios positivos en las redes sociales.