Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Luis Alfonso y el tierno plan con su hijo para “atrapar a Santa” en Navidad

Luis Alfonso enterneció a sus seguidores al compartir un juego navideño con su hijo menor, un momento lleno de imaginación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luis Alfonso derritió corazones jugando a perseguir a Santa con su hijo.
Luis Alfonso derritió corazones jugando a perseguir a Santa con su hijo. Foto Canal RCN

Luis Alfonso volvió a conquistar a sus seguidores en plena temporada decembrina, pues a través de sus historias de Instagram, mostró un momento espontáneo junto a su hijo menor, conocido como “el charrito”, quien desde muy pequeño ha demostrado afinidad por la música y una personalidad tan carismática como la de su papá.

La escena transcurre en las afueras de su casa, donde padre e hijo protagonizan un juego que se ha vuelto tendencia entre muchas familias durante la Navidad, la “persecución” de Santa.

Artículos relacionados

¿Por qué este juego que compartió Luis Alfonso se ha vuelto tan popular en Navidad?

En los últimos meses, especialmente durante la época decembrina, varios padres incluidas figuras públicas han compartido este tipo de juegos con sus hijos en redes sociales.

La idea es simple, hacerles creer a los más pequeños que Santa ha pasado cerca de casa, dejando pistas o provocando carreras improvisadas que despiertan su fantasía.

 

Más allá del contenido viral, este tipo de dinámicas refleja una necesidad de volver a lo básico, jugar, reír y vivir la Navidad desde la mirada de la infancia.

Luis Alfonso se sumó a esta tendencia dejando ver cómo disfruta su rol de papá en medio de una rutina que suele estar marcada por compromisos artísticos y giras.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió en el divertido momento con “el charrito” y Luis Alfonso?

En el video, el cantante aparece grabando mientras corre detrás de su hijo, diciéndole con entusiasmo que Santa Claus se había escapado, a reacción del pequeño fue inmediata y lejos de frustrarse, propuso una solución digna de su imaginación infantil.

Luis Alfonso
Luis Alfonso compartió un momento espontáneo con su hijo menor durante Navidad (Foto: Jason Koerner / Getty Images / AFP)

Con total seguridad, le dijo a su papá que la mejor manera de atraparlo sería ponerle una trampa con leche y galletas.

Artículos relacionados

¿Qué revela este momento sobre la faceta más familiar del cantante?

Aunque muchos conocen a Luis Alfonso por su carrera musical y su presencia en escenarios, este tipo de publicaciones dejan ver una faceta más cercana, el cantante no solo apoya el interés temprano de su hijo por la música, sino que también se toma el tiempo de construir recuerdos que probablemente marcarán su infancia.

“El charrito” sorprendió con su creatividad al proponer una trampa con galleta.
“El charrito” sorprendió con su creatividad al proponer una trampa con galleta Foto Canal RCN)

Para muchos seguidores, el video no fue solo divertido, sino un recordatorio de que la magia de la Navidad no está en los regalos, sino en esos instantes compartidos que se quedan para siempre en la memoria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación Shakira

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación: ¿qué sucedió?

El concierto de Shakira en Córdoba se suspendió por un hecho que generó preocupación entre los asistentes y el equipo técnico.

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo” Maluma

Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo”

Maluma rompió el silencio acerca del quebranto emocional que sintió acerca de extraña condición que tuvo en plena gira musical.

J Balvin reapareció y dejó importante anuncio en redes J Balvin

J Balvin hace inesperado anuncio tras sus conciertos en Medellín y Bogotá, ¿qué dijo?

J Balvin se sinceró con sus seguidores tras lo vivido en Medellín y Bogotá y los dejó en shock con importante anuncio.

Lo más superlike

Rigoberto Urán confesó el dolor familiar que vivió lejos del ciclismo. Rigoberto Urán

Rigoberto habló sin filtros sobre la salud mental de su madre: "Pensé que la solución era el dinero"

Rigoberto Urán abrió su corazón y habló del impacto de la muerte de su padre, la depresión de su mamá y sus inicios en el ciclismo.

Regalo Navidad Curiosidades

La IA revela el regalo más barato para dar en Navidad y no fallar en el intento

Esmeralda Camacho: la violinista de Nodal que intriga por su cercanía con él Christian Nodal

¿Quién es Esmeralda? La violinista de Nodal vinculada sentimentalmente con el cantante

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos