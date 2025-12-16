Luis Alfonso y el tierno plan con su hijo para “atrapar a Santa” en Navidad

Luis Alfonso volvió a conquistar a sus seguidores en plena temporada decembrina, pues a través de sus historias de Instagram, mostró un momento espontáneo junto a su hijo menor, conocido como “el charrito”, quien desde muy pequeño ha demostrado afinidad por la música y una personalidad tan carismática como la de su papá.

La escena transcurre en las afueras de su casa, donde padre e hijo protagonizan un juego que se ha vuelto tendencia entre muchas familias durante la Navidad, la “persecución” de Santa.

¿Por qué este juego que compartió Luis Alfonso se ha vuelto tan popular en Navidad?

En los últimos meses, especialmente durante la época decembrina, varios padres incluidas figuras públicas han compartido este tipo de juegos con sus hijos en redes sociales.

La idea es simple, hacerles creer a los más pequeños que Santa ha pasado cerca de casa, dejando pistas o provocando carreras improvisadas que despiertan su fantasía.

Más allá del contenido viral, este tipo de dinámicas refleja una necesidad de volver a lo básico, jugar, reír y vivir la Navidad desde la mirada de la infancia.

Luis Alfonso se sumó a esta tendencia dejando ver cómo disfruta su rol de papá en medio de una rutina que suele estar marcada por compromisos artísticos y giras.

¿Qué ocurrió en el divertido momento con “el charrito” y Luis Alfonso?

En el video, el cantante aparece grabando mientras corre detrás de su hijo, diciéndole con entusiasmo que Santa Claus se había escapado, a reacción del pequeño fue inmediata y lejos de frustrarse, propuso una solución digna de su imaginación infantil.

Luis Alfonso compartió un momento espontáneo con su hijo menor durante Navidad (Foto: Jason Koerner / Getty Images / AFP)

Con total seguridad, le dijo a su papá que la mejor manera de atraparlo sería ponerle una trampa con leche y galletas.

¿Qué revela este momento sobre la faceta más familiar del cantante?

Aunque muchos conocen a Luis Alfonso por su carrera musical y su presencia en escenarios, este tipo de publicaciones dejan ver una faceta más cercana, el cantante no solo apoya el interés temprano de su hijo por la música, sino que también se toma el tiempo de construir recuerdos que probablemente marcarán su infancia.

“El charrito” sorprendió con su creatividad al proponer una trampa con galleta Foto Canal RCN)

Para muchos seguidores, el video no fue solo divertido, sino un recordatorio de que la magia de la Navidad no está en los regalos, sino en esos instantes compartidos que se quedan para siempre en la memoria.