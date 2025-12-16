Rigoberto habló sin filtros sobre la salud mental de su madre: "Pensé que la solución era el dinero"

Rigoberto Urán volvió a demostrar que detrás del atleta de alto rendimiento y del personaje carismático que muchos conocen, hay una historia profundamente humana.

En una conversación en el pódcast Los hombres sí lloran, el ciclista colombiano abrió una ventana a uno de los capítulos más sensibles de su vida, la relación con su madre, el impacto de la muerte de su padre y la comprensión de los problemas de salud mental que marcaron su infancia y juventud.

¿Cómo marcó a Rigoberto Urán la muerte de su padre?

Rigoberto recordó que la pérdida de su padre fue un hecho que desestabilizó por completo a su familia, él era muy joven cuando tuvo que irse en busca de oportunidades, dejando a su madre sola con su hermana, enfrentando no solo el duelo, sino también una situación económica crítica.

La casa estaba hipotecada y el miedo a quedarse sin un lugar donde vivir se convirtió en una angustia permanente para su mamá.

“La verdad yo pensé que la solución era el dinero, yo montaba bicicleta y pensaba que con un contrato podría solucionar todos sus problemas.” Dijo.

Ese escenario, según contó, generó una carga emocional enorme que ella tuvo que enfrentar prácticamente sola, y para Rigoberto, durante mucho tiempo fue difícil entender el alcance real de ese dolor, pues lo observaba desde la distancia y con la mirada de un hijo que solo quería “arreglar” las cosas.

¿Por qué Rigoberto Urán pensó que el dinero podía solucionarlo todo?

Como muchos jóvenes deportistas colombianos, Rigoberto Urán creció con una idea muy clara, sacar adelante a su familia comprándole una casa a su mamá.

Él mismo reconoció que ese sueño es compartido por la gran mayoría de ciclistas del país, quienes creen que un buen contrato o estabilidad económica puede ser la respuesta a todos los problemas.

Cuando finalmente logró cumplir ese objetivo, pensó que la tranquilidad llegaría automáticamente, sin embargo, la realidad fue distinta, pues a pesar de tener una casa propia, su mamá continuó atravesando episodios de profunda tristeza.

“Uno siendo joven, un niño de 19 años viendo a su mamá tirada en la cama, uno dice mi mamá no sirve para nada, porque uno no entiende nada de la enfermedad.” Expresó.

Rigoberto Urán habló de su historia familiar en el pódcast Los hombres sí lloran. Foto AFP/JORGE GUERRERO

Rigoberto recordó momentos duros en los que la veía acostada, llorando sin consuelo, sin que él pudiera entender qué estaba ocurriendo realmente.

Fue entonces cuando comenzó a darse cuenta de que había confundido la pobreza con la depresión, y que el dolor emocional no siempre se alivia con posesiones materiales.

¿Qué aprendió Rigoberto Urán sobre la salud mental con el paso del tiempo?

Con los años, Rigoberto entendió que su madre llevaba una carga emocional mucho más compleja, relacionada con traumas no resueltos y problemas de salud mental que incluso se manifestaron en crisis que la llevaron a salas de emergencia.

Rigoberto Urán confesó que durante años creyó que el dinero podía solucionar el dolor emocional. (Foto Canal RCN).

También mencionó que su hábito de fumar excesivamente pudo está ligado a ese proceso interno de sufrimiento, confesando que, aunque se consideraba un niño feliz dentro de sus posibilidades, siente que la ausencia de su padre le dejó un vacío importante.

Su mamá sigue enfrentando episodios difíciles, y aunque la familia la acompaña con mayor conciencia y apoyo, Rigoberto reconoció que no es un camino sencillo, pues finalmente el éxito y el dinero no reemplazan la atención emocional.