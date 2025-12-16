Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luis Díaz y Altafulla se hacen virales tras baile de champeta en plena calle de Alemania

Luis Díaz y Altafulla sorprendieron a los transeúntes en Alemania al ponerse a bailar champeta en plena vía pública: así fue.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luis Díaz y Altafulla bailando champeta
Luis Díaz y Altafulla sacaron sus pasos prohibidos en Alemania. (Fotos AFP: Raul Arboleda y Canal RCN)

Los colombianos Luis Díaz y Andrés Altafulla se han apoderado de las tendencias luego de grabarse bailando champeta en plena vía pública de Alemania.

¿Por qué Luis Díaz y Altafulla bailaron champeta en plena calle de Alemania?

En redes sociales salió a la luz un video de Luis Díaz y Altafulla en el que se mostraron bailando "El criticón", la nueva canción del ganador de La casa de los famosos Colombia 2.

El cantante barranquillero viajó recientemente a Alemania, país en el que juega Luis Díaz desde el pasado mes de agosto cuando se unió al Bayern de Múnich.

En su visita al país europeo, Luis Díaz, con quien Altafulla sostiene una cercana relación de amistad, lo invitó para verse y darle un tour por la ciudad.

En medio de su tour, Altafulla quiso retar al jugador y otra gente que los acompañaba a hacer su baile viral de la canción en plena calle, algo a lo que accedieron.

Luis Díaz y Altafulla bailando champeta
Luis Díaz y Altafulla se pusieron a bailar en Alemania. (Fotos AFP: Raul Arboleda y Canal RCN)

¿Cuál fue el video de Luis Díaz y Altafulla bailando champeta en Alemania?

En el audiovisual se observa a Luis Díaz y Altafulla en plena calle mirando fijamente a la cámara cuando empieza el coro de la canción es que empiezan a moverse de manera animada.

El futbolista de la Selección Colombia se deja llevar por el ritmo de la canción y empieza a sacar sus mejores movimientos de champeta, al igual que el cantante.

En el fondo se observan a otras personas que al parecer acompañaban a ambos y decidieron unirse al baile y aunque no son los más hábiles bailando, se dejan contagiar por el ritmo.


Este baile le causó gran diversión a Lucho Díaz, quien no logra terminar el video de la risa que le dio hacerlo, dejando ver la espontaneidad del mismo.

¿Qué reacciones ha dejado el video de Luis Díaz y Altafulla bailando champeta en Alemania?

Como era de esperarse este video de Luis Díaz y Altafulla se ha empezado a hacer viral en redes sociales en donde muchos se han mostrado encantados con la genuinidad de ambos colombianos.

Asimismo, muchos les han aplaudido que hayan sacado su sabor y cultura colombiana en plena vía pública de Alemania.

Cabe resaltar que, el jugador guajiro se ha convertido en una de las estrellas del club bávaro y por eso, muchos en Alemania se han empezado a interesar por la música y cultura colombiana.

Luis Díaz
Luis Díaz se ha convertido en estrella del Bayern Múnich. (Foto AFP/ Thomas Kienzle)
