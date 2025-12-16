Cintia Cossio derritió corazones al cantarle a su hijo Lorenzo: "ama que yo le cante"

Cintia Cossio tocó las fibras de sus seguidores al compartir un tierno momento junto a su hijo recién nacido Lorenzo.

Cintia Cossio tuvo a su segundo hijo Lorenzo a principios de septiembre. (Foto de Cintia Cossio Canal RCN) (Foto del bebé Freepik)

¿Cómo fue el momento en que Cintia Cossio le cantó a su hijo Lorenzo?

En el video aparece Cintia cantándole con ternura a su hijo Lorenzo, quien nació a principios de septiembre y se ha convertido en el nuevo motor de su vida.

Lorenzo es el segundo hijo de Cintia junto a Jhoan López, también creador de contenido y padre de su primogénito Thiago.

“Lorenzo ama que yo le cante”, escribió Cintia Cossio en la publicación.

En una entrevista reciente en el programa de RCN ¿Qué hay pa’ dañar?, Cossio confesó que había pensado en alejarse de las redes sociales debido al cansancio y la saturación que le generaban.

Incluso relató que atravesó un periodo de depresión que la llevó a replantearse su futuro en el mundo digital.

Sin embargo, la llegada de Lorenzo marcó un antes y un después en su vida.

La creadora aseguró que su hijo le devolvió la energía y la motivación para enfrentar las dificultades, y que ahora su prioridad está en el hogar y en disfrutar de la maternidad.

¿Qué sucedió con la mamá de los Cossio?

Por otra parte, la semana pasada, la familia Cossio atravesó un momento de tensión cuando la mamá de Cintia y Yeferson sufrió un accidente de tránsito.

Por fortuna, el incidente no pasó a mayores y la madre de los influenciadores salió ilesa.

Ella misma compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales agradeciendo a Dios por haberle salvado la vida y a todas las personas que estuvieron pendientes de su recuperación.

Los últimos meses han sido un torbellino de emociones para los Cossio. Entre la llegada de un nuevo integrante y los inesperados sucesos que han sacudido a la familia, se ha hecho evidente la unión que los caracteriza.

En medio de estas emociones, la familia Cossio también trajo a la memoria uno de los momentos más difíciles que han enfrentado: la partida de su padre en 2018.

Con una publicación recordaron aquel instante en el que lo acompañaron en sus últimos días, mostrando una imagen en la que le sostenían la mano mientras permanecía en la cama de un hospital.

Ese recuerdo, aunque doloroso, se convirtió en un símbolo de unión y fortaleza para los hermanos, quienes desde entonces han compartido con sus seguidores la importancia de valorar cada instante con los seres queridos.