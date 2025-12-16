Juliana Calderón le respondió a La Jesuu tras denuncia contra Yina Calderón: "Le gustan los simios"

El nombre de Valentina Ruiz, nombre real de La Jesuu, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras revelar que interpuso una denuncia en contra de Yina Calderón.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Por qué La Jesuu denunció a Yina Calderón?

La Jesuu reveló que decidió interponer una denuncia en contra de Yina Calderón por presunto caso de racismo y comentarios despectivos en su contra.

La influenciadora reveló que en noviembre decidió poner la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Yina, asegurando que tenía varias pruebas en su contra.

La denuncia penal la hicimos hace 1 mes y hoy la Fiscalía me citó hoy a declarar. Tengo fe que nos va a ir bien muchachos, afortunadamente todas las pruebas están en internet y ese sí que no olvida.

Esta decisión no pasó por desapercibida y una de las hermanas de Yina Calderón, Juliana, reaccionó en las últimas horas.

La Jesuu interpuso denuncia en contra de Yina Calderón. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Ellos son los 12 famosos que ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

¿Cómo respondió Juliana Calderón a la denuncia de La Jesuu contra Yina Calderón?

Juliana Calderón, quien es abogada de profesión, no se quedó callada ante la denuncia de La Jesuu y decidió responderle de manera directa a través de sus historias de Instagram.

Estaba viendo que La Jesuu interpuso un proceso en contra de mi hermana por el tema de racismo y como elemento probatorio lo que muestra es que el 31 de octubre mi hermana se disfraza de un simio.

Juliana en sus declaraciones defendió a su hermana y sacó a colación el hecho de ella haberse disfrazado de simio el pasado Halloween.

La hermana de Yina aseguró que ese disfraz en ningún momento quiso hacer alusión a La Jesuu y que tampoco la habían nombrado, justificando que supuestamente a Yina le gustaban este tipo de animales.

Quiero aclarar que en ningún momento hace referencia a ella y ni le pone el nombre de ella. Se disfrazó porque le gustan los simios y porque le encanta disfrazarse de ese tipo de animales.

Artículos relacionados Salomón Bustamante Laura de León y Salomón Bustamante sorprenden al dar noticia, ¿no siguen juntos?

¿Qué advertencia le hizo Juliana Calderón a La Jesuu tras denuncia en contra de su hermana?

Juliana Calderón fue directa al asegurar que ella creía que tanto La Jesuu como su hermana se habían faltado al respeto en varias oportunidades y por eso, no creía que Valentina fuera la víctima del caso.

También muestra las entrevistas que Yina da en donde se expresa de ella, pero yo creo que esto es mutuo porque yo tengo cantidad de elementos probatorios donde La Jesuu la trata súper mal.

Juliana expresó que, tenía todas las pruebas para defender a su hermana e invitó a La Jesuu a ser consecuente con sus actos y declaraciones.

Cuando la Fiscalía solicite los elementos probatorios vamos a llevar todo eso, tú no puedes pedir respeto cuando no lo das.

Hasta el momento Yina Calderón no se ha pronunciado al respecto sobre esta aparente denuncia en su contra por parte de su excompañera de La casa de los famosos Colombia 2.