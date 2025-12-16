Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón cumplió un sueño familiar y presenta el pasaporte de su hijo Theo

Mariana Pajón enterneció a sus seguidores al mostrar los pasaportes de su esposo y su hijo Theo, un sueño familiar.

Sharik Guzmán
Mariana Pajón compartió uno de los momentos más especiales de su maternidad.
Mariana Pajón compartió uno de los momentos más especiales de su maternidad. Foto Canal RCN

Mariana Pajón atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida y lo ha compartido en sus historias de Instagram, los pasaportes de su esposo, el ciclista Vincent Pelluard, y el de su hijo recién nacido, Theo Pelluard Pajón.

Acompañando la fotografía, la deportista expresó que se trata de un sueño cumplido, una meta que como familia habían imaginado durante mucho tiempo y que hoy se materializa en esta nueva etapa.

¿Qué representa este momento para Mariana Pajón y su familia?

La imagen de los pasaportes no solo simboliza un trámite o un documento oficial, sino el inicio de una historia compartida, para Mariana y Vincent, este paso representa la consolidación de un proyecto de vida que construyeron con paciencia.

Theo llega a un hogar marcado por el deporte, la disciplina y el compromiso, valores que ambos padres han cultivado durante años en sus carreras internacionales.

 

Convertirse en madre ha sido, para la deportista antioqueña, una experiencia transformadora y aunque su vida siempre ha estado ligada a la competencia y la exigencia física, hoy reconoce que esta nueva faceta le ha permitido conectarse con una versión más pausada de sí misma, sin perder la fortaleza que la ha llevado a lo más alto del BMX mundial.

¿Cómo vive Mariana Pajón la maternidad tras el nacimiento de Theo?

A diferencia de lo que muchos podrían imaginar, Mariana ha mostrado que la maternidad no ha sido un obstáculo, sino un proceso vivido en paz.

A pocas semanas de dar a luz, Mariana vive una maternidad tranquila y consciente.
A pocas semanas de dar a luz, Mariana vive una maternidad tranquila y consciente. Foto AFP/Jeff Pachoud

La ciclista ha dejado ver que comparte las responsabilidades con su esposo, construyendo una dinámica familiar basada en el apoyo mutuo, lo que ha permitido proyectarse nuevamente hacia sus entrenamientos, entendiendo que volver al alto rendimiento es un camino progresivo que requiere paciencia, constancia y amor propio.

¿Es posible equilibrar la maternidad con un sueño olímpico para Mariana Pajón?

Aunque hoy su prioridad es su hijo, la campeona no pierde de vista sus metas deportivas, con inteligencia emocional y planificación, ha comenzado a pensar en su regreso gradual a la preparación física, manteniendo viva la ilusión de seguir representando a Colombia en escenarios internacionales.

Mariana Pajón mostró en Instagram los pasaportes de su esposo y su hijo Theo.
Mariana Pajón mostró en Instagram los pasaportes de su esposo y su hijo Theo. | AFP: Cris Borouncle

Para ella, la maternidad no marca un final, sino una nueva motivación, Theo se convierte en una fuente de inspiración adicional, un motor que impulsa su deseo de superarse y demostrar que las mujeres pueden construir múltiples sueños sin tener que elegir solo uno.

Entre pañales, recuperación física y planes deportivos, la ciclista escribe una historia donde la maternidad y el deporte conviven en equilibrio.

