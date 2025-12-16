Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas tras accidente en Miss Universo 2025

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, reapareció tras su accidente en Miss Universo; su recuperación llama la atención en redes.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Miss Jamaica reaparece en silla de ruedas
Miss Jamaica preocupa tras su reaparición en redes / (Foto de AFP y Freepik)

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025 y representante en Miss Universo, regresó a su país tras pasar un mes en terapia intensiva debido a la caída que sufrió durante el certamen. Su aparición en silla de ruedas llamó la atención en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cómo ocurrió la caída de Gabrielle Henry, Miss Jamaica?

Durante las preliminares de Miss Universo 2025 en Tailandia, Gabrielle Henry cayó a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata. Este accidente le provocó una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, fracturas y otras lesiones que requirieron atención médica inmediata.

¿Cómo ocurrió la caída de Gabrielle Henry, Miss Jamaica?
En redes recuerdan la caída de Miss Jamaica / (Foto de AFP)

La gravedad del incidente generó preocupación entre los fans y usuarios en redes sociales que se encontraban apoyándola y siguiendo de cerca su participación en el certamen.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el regreso de Miss Jamaica a su país?

Gabrielle permaneció cerca de un mes en terapia intensiva, recibiendo cuidados especializados para su recuperación neurológica y física. La Organización Miss Universo cubrió todos los gastos médicos y de rehabilitación, así como alojamiento y manutención de su madre y hermana, quienes la acompañaron durante el proceso.


Al regresar a Jamaica, fue recibida en el aeropuerto por su padre, su asesor legal Marc Ramsay y los codirectores nacionales de Miss Universo Jamaica, Carl Williams y Mark McDermott. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a Gabrielle en silla de ruedas, evidenciando que su recuperación continúa bajo supervisión médica.

Artículos relacionados

¿Cuál es el estado actual de Gabrielle Henry, Miss Jamaica?

Aunque al inicio de su hospitalización se mantuvo su salud en reserva, la Organización Miss Universo comunicó que, tras la caída, Gabrielle Henry continúa bajo atención médica especializada mientras avanza en su recuperación

¿Cuál es el estado actual de Gabrielle Henry, Miss Jamaica?
Esto se sabe de la salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica / (Foto de Freepik)

Por su parte, los internautas continúan expresando mensajes de apoyo y aliento hacia la miss en redes sociales, destacando la importancia de su recuperación y los cuidados que debe tener en cuenta para volver a las pasarelas sin ninguna complicación.

