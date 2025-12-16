Salomón Bustamante estalló tras constantes preguntas sobre Laura de León: "No me da la gana"

Salomón Bustamante rompió el silencio en la mañana del 16 de diciembre a través de su cuenta de Instagram al responder de manera fuerte por qué decidió dejar de compartir contenido con su esposa, Laura de León.

¿Por qué Salomón Bustamante dejó de compartir contenido con Laura de León?

En los últimos meses los nombres de Laura de León y Salomón Bustamante han estado acaparando la atención mediática por la incertidumbre que se vive por su relación sentimental.

Aunque la pareja ha preferido mantenerse en silencio y no hablar nada al respecto, recientemente, el presentador decidió romper su silencio y revelar por qué no volvió a compartir contenido con la actriz.

Salomón aseguró que tomó esta decisión desde hace más de un año porque quería darle un nuevo contenido a sus seguidores y no quería que su relación fuese el foco de sus redes.

Sin embargo, aunque con esto dio detalles de su relación con la actriz, el presentador ante la ola de preguntas sobre esto, decidió sacar a la luz unas polémicas declaraciones de Silvestre Dangond que según él definen lo que siente y piensa.

Salomón Bustamante se sinceró sobre su relación con Laura de León. (Fotos: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las declaraciones que Salomón Bustamante sacó a la luz para definir su situación con Laura de León?

Salomón compartió un clip de unas declaraciones de Silvestre Dangond en donde hablaba de la razón por la que no compartía contenido junto a su familia en redes.

No me da hijue*ta gana de postear una foto con mi hermano, mis papás, en familia, porque no me da la gana, porque no tengo que darle gusto a la gente que se mete en la vida de los demás.

En su justificación el artista expone que hay demasiadas personas que se escudan detrás de una pantalla y de redes sociales para molestarle la vida a otras personas.

Hay gente que se levanta no más a joderte la vida.

El cantante pone el ejemplo de cuando compartía alguna foto con un familiar y las personas aprovechaban para sacarle temas del pasado a colación y juzgarlo.

Siempre que monto una foto con mi hermano me recuerdan todo lo que pasó, porque la gente se ancla en lo malo.

Salomón reposteó este video en sus historias y dejó claro que todo lo que decía Silvestre era lo que él pensaba ante la ola de preguntas sobre su relación con la actriz.

Yo lo pensé, Silvestre lo dijo.

¿Salomón Bustamante y Laura de León siguen juntos?

Salomón aseguró que aunque ha vivido momentos inolvidables y felices junto a Laura de León y su familia prefiere no postearlos en sus redes sociales.

El presentador dejó claro que no cambiará su pensamiento y que en 2026 tampoco volverá a compartir alguna foto con Laura o con su familia, ya que no es el contenido que quiere mostrarles a sus seguidores.

Salomón Bustamante dejó polémicas declaraciones. (Foto Canal RCN)