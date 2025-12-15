Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe dejó ver nuevos detalles del rostro de Emilia tras su regreso a casa

El cantante Jessi Uribe sorprendió al dejar ver nuevos detalles del rostro de su hija Emilia tras su inesperada separación con Paola Jara.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe sorprendió a sus seguidores con detalles del rostro de Emilia
Jessi Uribe reapareció en sus redes y mostró rostro de Emilia. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe han sido tendencia en el último mes tras el nacimiento de su hija Emilia, quien llegó al mundo el pasado 19 de noviembre.

¿El cantante Jessi Uribe reveló el rostro de su hija Emilia?

La cantante antioqueña y el artista bumangués tras el nacimiento de Emilia habían tomado la decisión de alejarse de sus redes sociales para dedicarse al 100% a ella.

Sin embargo, en los últimos días han reaparecido en sus redes sociales para compartir detalles de lo que ha sido esta etapa para ellos.

Asimismo, han dejado ver algunos detalles del rostro de la pequeña en algunas de sus instantáneas, muestra de ello fue el cantante de música popular.

Paola Jara y Jessi Uribe compartieron emotivo video
Jessi Uribe compartió una foto que dejó ver foto de Emilia. (Fotos AFP y Freepik)

¿Cuál fue la foto que compartió Jessi Uribe de su hija Emilia?

El cantante de música popular sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía en la que se dejó ver junto a su hija.

Jessi Uribe apareció posando desde su cama junto a su hija y en esta mostró a Emilia desde uno de sus perfiles.

En la imagen se observa al cantante mirar fijamente a la cámara y a la pequeña durmiendo mirándolo a él. En la foto se alcanza a ver parte de las mejillas, ojos y cabello de la pequeña.


Como era de esperarse esta imagen se ha empezado a viralizar en redes sociales en donde múltiples internautas han estado reaccionando.

Muchos seguidores del artista se han mostrado enternecidos con los detalles que se alcanzaron a ver de la pequeña y otros por el contrarios le piden a la pareja que dejé ver el rostro por completo.

Cabe resaltar que, Jessi Uribe reveló que no mostraría el rostro de Emilia semanas atrás de su nacimiento porque había tenido una mala experiencia con sus otros cuatros hijos, fruto de su relación con Sandra Barrios.

