Juan Fernando Quintero detalló cómo vivió la partida de la mujer más importante en su vida

Juan Fernando Quintero abrió su corazón al hablar del dolor que aún siente por la partida de su abuela, una pérdida que marcó su vida personal.

Juan Fernando Quintero habló del vacío que dejó su abuela en su vida.
Juan Fernando Quintero habló del vacío que dejó su abuela en su vida. Foto AFP/Luis ROBAYO

Juan Fernando Quintero dejó ver en una conversación con Maluma, su amigo personal, durante un episodio reciente del pódcast Las cosas como son, donde habló sin filtros sobre la pérdida que marcó su historia, la muerte de su abuela.

A sus 31 años, el volante antioqueño reconoce que el éxito profesional no siempre camina de la mano con la paz emocional, pues hay un recuerdo que sigue pesando con fuerza en su corazón.

¿Cómo marcó la pérdida de su abuela la vida de Juan Fernando Quintero?

Juanfer recordó que tenía apenas 21 años cuando su abuela falleció, en un momento en el que su carrera despegaba en Europa, lejos de casa, joven y sin herramientas emocionales para enfrentar un golpe así, sintió que el piso se le movía por completo.

Según relató, fue una etapa en la que no lograba encontrarle sentido a muchas cosas, ni siquiera a aquello que siempre había amado, el fútbol.

La ausencia de su abuela significó mucho más que una despedida familiar, ara él, representó la pérdida de una figura fundamental, un pilar emocional que lo había acompañado desde niño y en medio de la fama, los contratos y las oportunidades, se dio cuenta de que el dolor no distingue edades ni logros.

¿Por qué ese duelo afectó tanto la carrera deportiva de Juan Fernando Quintero?

Quintero fue honesto al reconocer que ese golpe emocional influyó directamente en su rendimiento y en sus decisiones profesionales, durante varios años, sintió que cargaba una tristeza constante que le impedía disfrutar plenamente de su profesión.

Para Juan Fernando Quintero, la memoria de su abuela continúa acompañándolo dentro y fuera de la cancha.
Para Juan Fernando Quintero, la memoria de su abuela continúa acompañándolo dentro y fuera de la cancha. FOTO: Raul ARBOLEDA / AFP

El futbolista explicó que, cuando se pierde a alguien tan importante, lo material pierde valor y aquello que parecía importante como el dinero, el reconocimiento, los lujos, deja de tener sentido cuando el corazón está roto.

¿Cómo transformó Juan Fernando Quintero ese dolor en fortaleza?

Con los años, Juan Fernando aprendió a mirar atrás con otra perspectiva y hoy entiende que su abuela sigue siendo una fuerza que lo acompaña, incluso desde la ausencia.

Juanfer asegura que disfruta el fútbol desde un lugar distinto, como un privilegio y no como una obligación, cada partido, cada gol y cada triunfo llevan también la memoria de esa mujer que fue clave en su formación humana.

Juan Fernando Quintero recordó a su abuela como una figura clave en su vida.
Juan Fernando Quintero recordó a su abuela como una figura clave en su vida. (Foto AFP: ALEJANDRO PAGNI)

Y aunque el dolor no desaparece del todo, ha aprendido a convivir con él, por eso, su fútbol hoy tiene una profundidad distinta, la de alguien que sabe que la gloria deportiva no borra las pérdidas, pero sí puede honrarlas.

