Ibai queda sorprendido con banquete paisa en la casa de Westcol y Ovy

Ibai vivió una experiencia muy paisa al visitar la casa de Westcol, donde fue recibido con una típica bandeja paisa.

westcol con ovy on the drums

La visita de Ibai Llanos a Colombia continúa dejando momentos que rápidamente se convierten en conversación en redes sociales, en esta ocasión, el creador de contenido español llegó hasta la casa de Westcol, uno de los streamers más influyentes del país, para compartir una jornada que fue mucho más allá de una entrevista.

El encuentro, que también contó con la presencia del productor musical Ovy On The Drums, terminó siendo una auténtica experiencia cultural, marcada por la gastronomía antioqueña.

¿Qué platos típicos hicieron parte de la bienvenida de Westcol a Ibai?

Entre risas y comentarios curiosos, Ibai se encontró con una selección de recetas emblemáticas de la región antioqueña, como el ajiaco, la mazamorra y la infaltable bandeja paisa.

Cada plato despertó la atención del creador español, quien no ocultó su asombro ante la abundancia de la comida y la carga cultural que representaba cada preparación.

Ibai visitó la casa de Westcol en Medellín y vivió una experiencia gastronómica muy local.
Ibai visitó la casa de Westcol en Medellín y vivió una experiencia gastronómica muy local.| Foto: Freepik

Para Ibai, acostumbrado a probar sabores de distintos países, este recibimiento fue una muestra clara del carácter hospitalario de Medellín, más allá de degustar nuevos sabores, el momento se convirtió en una conversación sobre tradiciones, costumbres y la manera en la que la comida se convierte en un puente entre culturas.

¿Quién fue el responsable de esta experiencia gastronómica que vivió Ibai en casa de Westcol?

Uno de los detalles que más llamó la atención durante el encuentro fue descubrir que gran parte de los platos habían sido preparados por Ovy On The Drums, el productor, conocido mundialmente por su trabajo en la música urbana, sorprendió a Ibai al mostrar una faceta completamente distinta, la de anfitrión y cocinero.

 

Ibai no dudó en expresar su sorpresa al saber que Ovy se había encargado personalmente de la cocina, destacando el esfuerzo y la dedicación detrás de cada receta.

¿Por qué la comida terminó llevándose el protagonismo en el house tour realizado por Ibai en casa de Westcol?

Aunque el objetivo inicial de la visita era realizar una entrevista y compartir contenido para las plataformas digitales, la gastronomía terminó siendo el centro de atención, y las reacciones espontáneas de Ibai, los comentarios de Westcol y las explicaciones de Ovy sobre cada plato lograron que la conversación fluyera de manera natural.

Westcol y sus casas
Westcol abrió las puertas de su casa y Ovy sorprendió con su talento en la cocina. /AFP:Tommaso Boddi

La visita de Ibai a la casa de Westcol no solo dejó contenido viral, sino también una imagen clara del espíritu paisa, puertas abiertas, mesa servida y la intención de hacer sentir al visitante como en casa.

