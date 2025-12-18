Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Yina Calderón opina sobre participante de La casa de los famosos 3: “La piedra en el zapato"

Yina Calderón reveló por qué considera que una de las habitantes de La casa de los famosos 3 será “una piedra en el zapato”.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Yina Calderón opina sobre participante de La casa de los famosos 3
Yina Calderón dice que participante de La casa de los famosos 3 será “la piedra en el zapato” / (Foto del Canal RCN)

La participación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos 2026 sigue generando reacciones, y una de las más comentadas fue la de Yina Calderón, quien se pronunció públicamente sobre su ingreso al reality.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón acerca de la participación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

Antes del inicio oficial de la nueva temporada, las opiniones de figuras que han estado vinculadas al formato continúan aumentando. En esta ocasión, Yina Calderón compartió su punto de vista sobre la llegada de Yuli Ruiz al reality, destacando lo que podría aportar a la convivencia del programa.

¿Qué dijo Yina Calderón acerca de la participación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos?
Yina Calderón opina de Yuli Ruiz en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

Yina Calderón celebró que Yuli Ruiz lograra ingresar a La casa de los famosos 3. En sus declaraciones, expresó que le resulta interesante que se presenten situaciones de conflicto dentro del programa en las que la nueva habitante de la casa, podría influir.

La creadora de contenido también agradeció el apoyo del “team Saya”, afirmando que durante los últimos días respaldaron a Yuli Ruiz en el proceso de votación.

Artículos relacionados

¿Qué le dijo Yina Calderón acerca de la participación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

Así mismo, Yina aseguró que percibe a Yuli Ruiz como una participante que podría incomodar a varios de los integrantes del programa. De acuerdo con sus palabras, considera que la presencia de figuras como ella, es necesaria para renovar la dinámica del programa.

“Yuli Ruiz va a ser la piedra en el zapato de más de uno”, afirmó.

Yina explicó que ver interacciones entre los mismos participantes de temporadas anteriores podía resultar aburrido, por lo que considera que la suma de “rostros nuevos” le permite afirmar que la nueva temporada tiene mucho que prometer.

Artículos relacionados

¿Cómo respondió Yuli Ruiz a lo que dijo Yina Calderón?

Yuli Ruiz reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón al compartir el video en sus historias de Instagram. A partir de esa respuesta, los internautas recordaron que la participante ha confesado lo que espera aportar durante su paso por el reality.

La influenciadora ha dicho que su objetivo es mostrarse de manera auténtica y que no entra al reality con la intención de asumir un personaje. También ha explicado que busca que el público conozca su historia personal y el proceso que ha vivido como madre.

¿Cómo respondió Yuli Ruiz a lo que dijo Yina Calderón?
Yuli Ruiz habla de su participación en La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

En cuanto a la convivencia, Yuli Ruiz ha reconocido algunos aspectos de su carácter que podrían representar retos, como su temperamento y el cuidado de sus pertenencias. Asimismo, ha señalado que para enfrentar el encierro planea analizar a sus compañeros y mantener la calma con ejercicios de respiración.

La influencer ha manifestado que participar en este formato representa un sueño cumplido y que, pese a las controversias en las que ha estado involucrada, se mantiene enfocada en el respaldo de su comunidad y en la experiencia que comenzará en enero del 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Manuela Gómez habla sobre el apoyo tras su participación a La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

¿Qué piensa Manuela Gómez sobre pedir apoyo a sus amigos en La Casa de los famosos 3? ¡Esto dijo!

Manuela Gómez reveló que piensa acerca del apoyo que ha recibido tras ser confirmada como habitante de La casa de los famosos 3.

La familia de Juanse Laverde no sabía de su participación en el reality La casa de los famosos

Juanse Laverde reveló cómo su familia se enteró de su participación en La casa de los famosos 3

Juanse Laverde, habitante de La casa de los famosos, confesó que su familia no sabía de su participación en el reality.

Johanna Fadul responde a quienes afirman que no tiene trabajo La casa de los famosos

Johanna Fadul responde a quienes afirman que no tiene trabajo: "Estás mal de la cabeza"

Johanna Fadul habló sobre su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026 y respondió a quienes cuestionan su trabajo.

Lo más superlike

Rigoberto Urán recuerda el fallecimiento de su padre Rigoberto Urán

Rigoberto Urán recuerda el fallecimiento de su padre: “No le hice duelo”

Rigoberto Urán habló sobre el fallecimiento de su padre y las repercusiones que surgieron tras el duelo que no realizó.

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?

Blessd sorprende con su cambio físico. Blessd

Blessd presume su nuevo físico y causa furor entre sus seguidores, tras culminar con éxito su gira

Los Premios Oscar ahora serán transmitidos por YouTube Premios Oscar

Los Premios Oscar se reinventan: AMPAS sorprende con cambios que nadie esperaba en la gala

Latin Grammy 2025: el discurso de Nodal que desató rumores de infidelidad Christian Nodal

Discurso de Nodal en los Latin Grammy 2025 alimenta rumores de infidelidad con su violinista