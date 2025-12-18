Yina Calderón opina sobre participante de La casa de los famosos 3: “La piedra en el zapato"

La participación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos 2026 sigue generando reacciones, y una de las más comentadas fue la de Yina Calderón, quien se pronunció públicamente sobre su ingreso al reality.

¿Qué dijo Yina Calderón acerca de la participación de Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

Antes del inicio oficial de la nueva temporada, las opiniones de figuras que han estado vinculadas al formato continúan aumentando. En esta ocasión, Yina Calderón compartió su punto de vista sobre la llegada de Yuli Ruiz al reality, destacando lo que podría aportar a la convivencia del programa.

Yina Calderón celebró que Yuli Ruiz lograra ingresar a La casa de los famosos 3. En sus declaraciones, expresó que le resulta interesante que se presenten situaciones de conflicto dentro del programa en las que la nueva habitante de la casa, podría influir.

La creadora de contenido también agradeció el apoyo del “team Saya”, afirmando que durante los últimos días respaldaron a Yuli Ruiz en el proceso de votación.

Así mismo, Yina aseguró que percibe a Yuli Ruiz como una participante que podría incomodar a varios de los integrantes del programa. De acuerdo con sus palabras, considera que la presencia de figuras como ella, es necesaria para renovar la dinámica del programa.

“Yuli Ruiz va a ser la piedra en el zapato de más de uno”, afirmó.

Yina explicó que ver interacciones entre los mismos participantes de temporadas anteriores podía resultar aburrido, por lo que considera que la suma de “rostros nuevos” le permite afirmar que la nueva temporada tiene mucho que prometer.

¿Cómo respondió Yuli Ruiz a lo que dijo Yina Calderón?

Yuli Ruiz reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón al compartir el video en sus historias de Instagram. A partir de esa respuesta, los internautas recordaron que la participante ha confesado lo que espera aportar durante su paso por el reality.

La influenciadora ha dicho que su objetivo es mostrarse de manera auténtica y que no entra al reality con la intención de asumir un personaje. También ha explicado que busca que el público conozca su historia personal y el proceso que ha vivido como madre.

En cuanto a la convivencia, Yuli Ruiz ha reconocido algunos aspectos de su carácter que podrían representar retos, como su temperamento y el cuidado de sus pertenencias. Asimismo, ha señalado que para enfrentar el encierro planea analizar a sus compañeros y mantener la calma con ejercicios de respiración.

La influencer ha manifestado que participar en este formato representa un sueño cumplido y que, pese a las controversias en las que ha estado involucrada, se mantiene enfocada en el respaldo de su comunidad y en la experiencia que comenzará en enero del 2026.