¿Qué piensa Manuela Gómez sobre pedir apoyo a sus amigos en La Casa de los famosos 3? ¡Esto dijo!

Durante una dinámica de Instagram, Manuela Gómez respondió a preguntas sobre el respaldo que podría recibir durante su participación en La casa de los famosos 2026. Las declaraciones surgieron cuando seguidores le consultaron si pediría apoyo directo a personas cercanas.

¿Manuela Gómez pedirá apoyo a sus amigos en el reality?

A partir de allí, la creadora de contenido compartió reflexiones sobre su recorrido en realities y el cambio que nota en los comentarios del público. Ante la pregunta sobre si solicitaría respaldo a amigas como Marcela, Marylin, Yina Rose o Altafulla, Manuela Gómez explicó que el apoyo, para ella, debe nacer de manera natural.

Según expresó, considera que el valor de las relaciones se mide por lo que se deja en las demás personas a lo largo del tiempo.

“Eres el amor que dejas en el corazón de las demás personas”, destacó.

Manuela Gómez afirma que no pedirá apoyo en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

En su respuesta, recordó el camino que ha recorrido desde su participación en Protagonistas de novela y señaló que confía en que el respaldo llegará sin necesidad de pedirlo. También manifestó que siente que tendrá apoyo fuera del programa, una percepción que, afirma, nace de los comentarios del público en plataformas digitales.

¿Qué dice Manuela Gómez sobre los comentarios que ha recibido?

La creadora de contenido comparó la reacción actual de los seguidores con lo que vivió en etapas anteriores de su carrera. Comentó que, en experiencias pasadas, predominaban mensajes negativos, mientras que ahora observa una mayoría de comentarios positivos.

En sus declaraciones, Manuela Gómez reconoció que percibe una alta expectativa por parte del público frente a su ingreso al reality. Señaló que esa percepción le genera incertidumbre, pues explicó que no llega con una estrategia definida ni con un personaje previamente construido.



Manuela Gómez afirmó que este cambio la ha sorprendido, ya que, según dijo, no estaba acostumbrada a leer mensajes de apoyo de forma constante. Los internautas, por su parte, han señalado en redes que valoran su regreso y que esperan verla en una faceta auténtica, basada en la experiencia que ha acumulado con los años.

¿Quiénes estarán con Manuela Gómez en La casa de los famosos 3?

La lista de participantes de La casa de los famosos 3 sigue creciendo. El reality avanza en la definición de su elenco, combinando decisiones del público y elecciones directas de la producción.

Hasta ahora, los famosos que aseguraron su lugar tras la votación de los internautas son:

Nicolás Arrieta

Yuli Ruiz

Alexa Torrex

Esteban (Tebi) Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith.

Por otro lado, el Jefe del reality también realizó selecciones por ingreso directo, una dinámica que le permitió confirmar a otros participantes para esta nueva temporada. En este grupo se encuentran:

Manuela Gómez

Franck Luna, conocido como Campanita

Johanna Fadul

Juanse Laverde

Marilyn Patiño

Participantes elegidos por El Jefe de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

El Canal RCN continúa revelando detalles sobre el elenco que hará parte de La casa de los famosos 3. Mientras tanto, los internautas continúan expectantes ante las dinámicas con las cuales Manuela podría destacarse en el reality.