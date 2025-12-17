Juanse Laverde reveló cómo su familia se enteró de su participación en La casa de los famosos 3
Juanse Laverde, habitante de La casa de los famosos, confesó que su familia no sabía de su participación en el reality.
Durante una entrevista en ‘Mañana Express’, Juanse Laverde compartió detalles sobre cómo llegó al programa. Sus palabras llamaron la atención entre los internautas, quienes continúan atentos a cada declaración de los participantes del reality.
¿La familia de Juanse Laverde sabía de su ingreso a La casa de los famosos 3?
Juanse Laverde reveló que nadie de su familia conocía su decisión de entrar al reality. Según relató, se encontraba esperando esa entrevista para compartirles la noticia.
A modo de broma, el participante mencionó que venía de México y que todo el proceso de traslado se dio de forma reservada, lo que impidió que compartiera la noticia con sus seres queridos.
“Yo acabé de llegar de México porque estaba en el avión y me pusieron una bolsa, me trajeron en un carro y me metieron aquí y yo ¡guau!”, dijo el participante.
Así mismo, pidió a sus familiares y seres queridos no tomarse nada personal. Tras reiterarles su cariño, afirmó que uno de sus propósitos es aprender y que, en cualquier caso, saldría victorioso de la experiencia.
¿Qué dijo Juanse Laverde sobre su participación en La casa de los famosos 3?
Durante la conversación, Juanse Laverde habló sobre su estado sentimental y fue claro al afirmar que se encuentra soltero. Indicó que, en sus 19 años de vida, nunca ha tenido una pareja formal y que entra al programa dispuesto a vivir cada experiencia que pueda llegar a presentarse.
Además, envió un mensaje a quienes lo siguen en redes sociales, pidiendo que lo acompañen y le manden mucho cariño durante su estadía en La casa de los famosos.
¿Con quién estará Juanse Laverde en La casa de los famosos 3?
Juanse Laverde estará en el reality junto a diferentes celebridades que han sido elegidas mediante votaciones y por decisión de El Jefe de La casa de los famosos. La lista de los participantes confirmados hasta el momento está conformada por:
- Nicolás Arrieta
- Alexa Torrex
- Esteban (Tebi) Bernal
- Luisa Cortina
- Eidevin López
- Lorena Altamirano
- Maiker Smith
- Yuli Ruiz
- Manuela Gómez
- Franck Luna, conocido como Campanita.
- Johanna Fadul
- Marilyn Patiño
- Juanse Laverde
Mientras tanto, los internautas continúan preguntándose cuál será el papel que asumirá Juanse dentro de esta temporada del reality y qué estrategias o dinámicas de convivencia pondrá en práctica a lo largo de la competencia.