Campanita presumió la camiseta oficial de su team para La casa de los famosos Colombia 2026

Franck Stiward Luna Valencia, mejor conocido en redes sociales como Campanita, sorprendió a sus cientos de seguidores en las últimas horas al enseñar cuál sería la camiseta oficial que su team debería usar para apoyarlo durante su paso por La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Cuál es la camiseta oficial que representará al team de Campanita durante su paso por La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de ser confirmado como participante de La casa de los famosos Colombia 2026 tras ser elegido directamente por El Jefe, Campanita se mostró emocionado a través de sus redes sociales. Desde entonces, no ha parado de compartir contenido alusivo a esta nueva etapa que vivirá el próximo año en la casa más famosa del país.

Campanita es el segundo habitante confirmado por el Jefe. (Foto Canal RCN)

En esta ocasión, el joven modelo y bailarín profesional presumió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la que sería la camiseta oficial que su team debería usar para apoyarlo durante su participación en el reality.

En el video se puede observar al joven luciendo una camiseta color beige con una fotografía suya estampada, junto al logo de La casa de los famosos Colombia y el hashtag #TeamCampanita. Todo esto mientras realiza un llamativo baile para demostrar su talento.

“Primer baile con mi camisa #TeamCampanita”, escribió el participante.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en reaccionar y manifestar su apoyo, dejando claro que el team de Campanita ya comienza a consolidarse de cara a su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Qué otros participantes harán parte de La casa de los famosos Colombia 2026?

Hasta el momento los participantes que se encuentran confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026 son:

Nicolás Arrieta

Alexa Torrex

Esteban (Tebi) Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Manuela Gómez

Franck Luna, conocido como Campanita.

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Juanse Laverde

Cada uno de ellos han sido confirmados como participantes de La casa de los famosos Colombia 2026; algunos directamente por El Jefe y otros por decisión del público por medio de votaciones.